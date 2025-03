La Toscana Legno Pielle riparte da Salerno

In casa Pielle, dopo il cambio di guida tecnica (Andrea Turchetto per Federico Campanella), l’obiettivo è quello di tornare a muovere la classifica in questo rush finale di regular season

Dopo il turno di riposo, la Toscana Legno Pielle Livorno riparte dalla lunga trasferta di Salerno con l’obiettivo di tornare a muovere la classifica (palla a due ore 20:20 domenica 30 marzo, Pala Longo).

Power Basket Salerno di coach Carone che è tra le mine vaganti del girone della Serie B Nazionale, tanto da espugnare 3 settimane fa il fortino della capolista Roseto con una prova di grande autorità. Trascinata dal bomber Lucas Chaves, attuale top scorer della squadra con una media di oltre 17 punti, Salerno può contare su un roster profondo e ben organizzato. Al posto del veterano Nicolas Stanic è arrivato il toscano Manuel Saladini (da Cassino). Non mancano ulteriori bocche da fuoco: Lazar Kekovic è una certezza (11.4 punti di media), mentre Nicola Mei, il pivot Ferdinando Matrone e i vari Favali, Misolic, Candotto, Cappelletti e Duranti completano un gruppo dove nessuno gioca meno di 13 minuti a partita.

