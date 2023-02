La Unicusano Pielle vince e riaggancia la vetta

La Unicusano sale a quota 32 assieme a Vigevano e Libertas e domenica se la vedrà a Casale Monferrato per un’altra battaglia difficile e fondamentale

Unicusano Pielle Livorno-Mamy.eu Oleggio: 87-66



UNICUSANO: Rubbini 10 (2/4 da 2, 1/5 da 3), Campori 1 (0/1, 0/3), Loschi 26 (6/9 da tre), Lo Biondo 4 (0/4 da 3), Lenti 22 (8/11), Paoli 1 (0/1 da 3), Almansi 8 (2/4, 1/5), Diouf 10 (5/6 da 2), Okiljevic 2 (1/3), Cristofani (0/2, 0/1), Dadomo 3 (1/1 da 3), Di Sacco (0/1). All. Cardani.

MAMY.EU: Restelli 13 (0/2, 3/8), Maruca 13 (0/1, 3/6), Seck 2 (1/3), Colussa 13 (2/8, 2/2), Ingrosso (3/7, 0/3), Giacomelli 5 (1/3, 1/4), Buono 7 (1/5, 1/4), Palestra 2 (1/1), Temporali, Introini 2 (1/2, 0/1), Guardigli (0/1), Ballarin 3 (1/2 da 2). All. Nava.

Arbitri: Berger e Gai di Roma



Parziali: 19-21, 49-42, 67-54, 87-66

Livorno – La Unicusano Pielle Livorno centra la seconda vittoria consecutiva, dopo quella di Gallarate, e ritrova il successo davanti al proprio pubblico dopo 3 ko nelle ultime 4 (prima di domenica).

Match in salita per la squadra di Marco Cardani, merito di Oleggio e di una pazzesca percentuale dall’arco (8/14 all’intervallo lungo). Il primo quarto se ne va sul punteggio di 19-21, in attesa dello show targato Federico Loschi (21 punti a metà partita con 5/6 da 3 punti). La Pielle mette il muso avanti con un secondo periodo da 30 punti, ma è il 10 a 0 in avvio di ripresa e mandare i titoli di cosa con ampio anticipo. E stavolta il timbro porta la firma di Giovanni Lenti, autore di una prestazione pazzesca da 22 punti, 15 rimbalzi, 0 perse, 2 assist e 7 falli subiti.

La Unicusano sale a quota 32 assieme a Vigevano e Libertas e domenica se la vedrà a Casale Monferrato per un’altra battaglia difficile e fondamentale (clicca qui per consultare la classifica).

