La Verodol CBD Pielle impegnata nella difficile trasferta di Avellino

La VeroDol CBD Pielle Livorno, dopo la vittoria nel derby della costa contro Piombino, è pronta a volare in Campania per affrontare la neopromossa Felice Scandone Avellino Basket al Pala Giacomo De Mauro

La VeroDol CBD Pielle Livorno, dopo la vittoria nel derby della costa contro Piombino, è pronta a volare in Campania per affrontare la neopromossa Felice Scandone Avellino Basket al Pala Giacomo De Mauro. La sfida, in programma domenica 18 ottobre alle ore 18, sarà valida per la quarta giornata di campionato.

I biancoblù di coach Turchetto arrivano all’appuntamento con una notizia positiva: il rientro in gruppo di Sacchetti. Dall’altra parte, i padroni di casa, allenati da coach Ciro Dell’Imperio, sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, dopo aver incassato due sconfitte, l’ultima delle quali sul campo di Fabriano per 81-71.

I biancoverdi, reduci dalla promozione, possono contare su un roster composto da giocatori esperti della categoria, capaci di viaggiare a una media di 32 rimbalzi a partita, con il 56% ai tiri liberi e il 40% dalla lunga distanza.

Tra i protagonisti della promozione confermati in squadra figurano Gianluca Frattoni, playmaker dotato di una buona mano dalla media distanza e importante in cabina di regia per la capacità di servire assist, Fabio Stefanini, guardia arrivata a metà della scorsa stagione dopo aver iniziato l’annata a Faenza e particolarmente pericolosa nel tiro da tre punti, e il centro Andrea Donda, prezioso soprattutto nella lotta a rimbalzo. Il reparto esterni può contare anche su Simone Vecerina, ex Juve Caserta, guardia pericolosa dalla media distanza e capace di dare un contributo anche a rimbalzo, e sullo straniero Darryl Jackson, ex Gema Montecatini, tiratore temibile da ogni posizione del campo. Insieme a Stefanini, i due rappresentano una componente importante del potenziale offensivo della formazione campana.

Tra gli elementi di maggiore esperienza spicca inoltre Armando Verazzo, ala ex Vigevano, protagonista nell’ultima gara contro Fabriano con una prestazione da 16 punti e 13 rimbalzi. Verazzo è attualmente il miglior realizzatore e rimbalzista della squadra, con una media di 14 punti e 10 rimbalzi a partita, e condivide il reparto ali con Edoardo Maresca, reduce dall’esperienza a Reggio Calabria. Sotto canestro, attenzione anche a Jacopo Vedovato, ex di turno, che ha conquistato la promozione con la Gema Montecatini insieme a Jackson e che si distingue per la concretezza vicino al ferro e per l’efficacia nelle conclusioni. A dare supporto a Frattoni in cabina di regia c’è infine l’argentino Bruno Farias, classe 2006, reduce dall’esperienza a Ozzano.

Per la Pielle Livorno si prospetta dunque una trasferta insidiosa contro una formazione che, nonostante le difficoltà iniziali, può contare su esperienza, fisicità e buone percentuali al tiro.

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