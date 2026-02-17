La Verodol Pielle a Casoria per il turno infrasettimanale

La Verodol Cbd Pielle Livorno vola a Casoria per il turno infrasettimanale della 27ª giornata di campionato, dove affronterà la Malvin PSA Casoria. La palla a due è fissata per mercoledì 18 febbraio alle ore 20,30.

Gli uomini di coach Turchetto sono pronti a tornare immediatamente sul parquet dopo la fondamentale vittoria ottenuta contro la Virtus Roma. Di fronte ci sarà una Malvin PSA Casoria allenata da coach Marco Gandini, attualmente 13ª in classifica in piena zona salvezza con un bilancio di 10 vittorie e 15 sconfitte. I campani arrivano dalla sconfitta esterna contro Faenza per 66-61, ma restano una squadra solida tra le mura amiche.

Nel roster casoriano spicca la guardia Gabriel Berra, miglior realizzatore della squadra con 12 punti di media a partita, pericoloso sia dalla lunga distanza sia dalla lunetta. A completare il reparto esterni l’olandese Caleb Vyber, ottimo tiratore e abile nelle palle rubate, insieme a Francesco D’Offizi, efficace nel tiro dalla media distanza.

La cabina di regia è affidata al capitano Gabriele Spizzichini, playmaker e assistman di riferimento, prezioso anche in fase difensiva. Nel reparto ali Andrea Petracca rappresenta il giocatore più utilizzato da coach Gandini, grazie alle buone percentuali al tiro e alla presenza a rimbalzo. Al suo fianco la giovane coppia classe 2004 composta da Pio Ruggiero, solido in difesa e nelle stoppate, e Riccardo Rota, pericoloso con il tiro sugli scarichi.

Sotto canestro operano i due pivot Magaye Seck, miglior rimbalzista del roster con 8 rimbalzi di media e grande presenza fisica nel pitturato, e Fatih Mehmedovic, che completa il reparto lunghi garantendo energia e centimetri. Per la Pielle sarà una sfida da affrontare con attenzione e intensità fin dalle prime battute. In un turno infrasettimanale che può incidere sugli equilibri della classifica.

