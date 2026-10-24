La Verodol Pielle cerca il riscatto contro la Napoli degli ex

La PSA Napoli Est si presenta a Livorno con una folta pattuglia di ex biancoblù: da Marco Mennella a Gianpaolo Almansi, passando per Jacopo Lucarelli, Giovanni Lenti e Simone Sinagra. Domenica al PalaMacchia sarà anche una sfida tra volti conosciuti, con la Verodol Cbd Pielle chiamata a riscattare Avellino

La Verodol Cbd Pielle Livorno è pronta al riscatto dopo l’amara trasferta di Avellino e si prepara a tornare in campo davanti al proprio pubblico, ospitando sul parquet di via Allende la PSA Napoli Est. L’appuntamento è fissato per domenica 25 ottobre alle 18, in una sfida valida per la quinta giornata di campionato. I biancoblù dovranno fare a meno di Matteo Graziani, indisponibile a causa di una lesione muscolare rimediata durante la gara contro Avellino.

La formazione campana, allenata da coach Gandini, arriva all’appuntamento dopo una vittoria all’esordio, una sconfitta e il rinvio della partita contro Latina. Il roster napoletano viaggia su una media di 74 punti e 29 rimbalzi a partita, con il 76% ai tiri liberi e il 30% dalla linea dei tre punti. Una squadra che presenta diversi ex biancoblù e può contare su un gruppo ricco di talento ed esperienza.

In cabina di regia spicca la coppia composta da Davide Bonacini, playmaker pericoloso nel tiro dalla media distanza e nelle penetrazioni, oltre che abile assistman, e dal giovane Simone Sinagra, ex Rucker e alla Pielle nella stagione 2024-25. A completare il reparto c’è Luca Galassi, ottimo tiratore dalla lunga distanza. Nel settore delle guardie, il trio è composto da Francesco D’Offizi, unico riconfermato rispetto alla scorsa stagione e autentica minaccia offensiva, capace di viaggiare a 12 punti di media e di garantire pericolosità sia dalla lunetta sia dall’arco, oltre a essere un giocatore prezioso al servizio di coach Gandini.

Accanto a lui figurano due ex biancoblù: Marco Mennella, abile nelle penetrazioni e nel tiro da tre punti, ma anche capace di difendere con grande intensità, e Gianpaolo Almansi, che ha vestito la maglia biancoblù nella stagione 2021-22 e che si distingue per la pericolosità al tiro dagli angoli e per una produzione offensiva in doppia cifra.

Nel reparto delle ali spicca l’esperienza di Jacopo Lucarelli, altro ex Pielle e veterano della categoria, dotato di una mano educata e capace di colpire da diverse posizioni del campo. Al suo fianco c’è lo sloveno Luka Tekavcic, proveniente dai campionati sloveno e libanese, giocatore pericoloso al tiro e prezioso anche nella lotta a rimbalzo. Sotto canestro, infine, la coppia è formata dall’ex Giovanni Lenti, centro talentuoso nei movimenti vicino al ferro e dotato anche di un importante tiro dalla lunga distanza, e da Andrea Valentini.

La Pielle è dunque chiamata a una prova di carattere per lasciarsi alle spalle la battuta d’arresto di Avellino e ripartire con determinazione davanti ai propri tifosi, consapevole delle insidie rappresentate da una PSA Napoli Est ricca di giocatori di qualità e conoscitori del campionato.

Condividi:

Riproduzione riservata ©