La Verodol Pielle in trasferta al PalaTriccoli di Jesi
Palla a due domenica 9 novembre alle 18. La squadra di coach Ghizzinardi arriva con una striscia di tre vittorie consecutive, tra cui l’ultima con un netto 93-63 rifilato alla Loreto Pesaro; il tempo marchigiano sta dimostrando un ottimo gioco di squadra, con un mix esperienza e gioventù
La Verodol CBD Pielle Livorno prosegue il suo cammino in campionato con una trasferta assai impegnativa. Dopo aver ottenuto la quarta vittoria consecutiva (73-69 su San Severo), i biancoblù sono pronti a raggiungere il PalaTriccoli di Jesi per affrontare la General Contractor (palla a due fissata per domenica 9 novembre alle 18).
La squadra di coach Ghizzinardi arriva con una striscia di tre vittorie consecutive, tra cui l’ultima con un netto 93-63 rifilato alla Loreto Pesaro; il tempo marchigiano sta dimostrando un ottimo gioco di squadra, con un mix esperienza e gioventù.
Tra i singoli spiccano Fabrizio Piccone, 21 punti la scorsa settimana, e Marco Arrigoni, ala ex Herons Montecatini, miglior realizzatore dei suoi con 15 punti a partita e 9 rimbalzi. E ancora: Kristinn Palssom, guardia-ala islandese, autore di 15 punti per partita e ottime percentuali sia nel tiro dalla media distanza che dalla lunetta, Matteo Nicoli, il playmaker ex Avellino e Piacenza Luca Maglietti, l’espertissimo Bruno, senza dimenticare Marco Di Pizzo sotto le plance e Leonardo Del Sole.
Il match di domenica sarà quindi un banco di prova fondamentale per la Pielle Livorno, che dovrà fare affidamento su una difesa solida e su un gioco di squadra fluido per contrastare l’esperienza e il talento di Jesi.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.000 su Fb, 14.000 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.