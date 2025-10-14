La Verodol Pielle prova la cinquina sul parquet di Latina

Archiviato il convincente successo esterno per 59-72 sul parquet di Nocera, la Verodol CBD Pielle prosegue la propria corsa nel campionato di Serie B Nazionale con un nuovo, affascinante, banco di prova.

Il primo turno infrasettimanale della stagione, mercoledì 15 ottobre alle 20:30, vedrà la squadra di coach Andrea Turchetto impegnata al Pala Sport di Cisterna di Latina per affrontare la Benacquista Assicurazioni, una delle squadre più brillanti di questo avvio di stagione.

Latina, guidata da coach Franco Gramenzi, tecnico di grande esperienza e profondo conoscitore della categoria, ha sorpreso tutti con un inizio assai positivo: tre vittorie nelle prime quattro gare e una sola sconfitta, maturata di misura a Chiusi (85-84). I pontini si presentano come una formazione equilibrata, con talento diffuso e una struttura solida, costruita attorno a un mix di gioventù e veterani.

A guidare l’attacco nerazzurro c’è la guardia Antonio Gallo, miglior realizzatore e pericoloso tiratore dall’arco, capace di accendersi in ogni momento. Al suo fianco il capitano Andrea Pastore, ex Roseto, è il metronomo della squadra: ottimo lettore di gioco, preciso ai liberi e sempre presente nella costruzione offensiva.

Sotto canestro spiccano l’esperienza di Brian Sacchetti, giocatore dal curriculum importante e dalle mani educate, e la fisicità di Marko Bakovic, ala forte duttile e sempre incisiva nella lotta a rimbalzo. Non a caso, Latina viaggia su una media di 35 rimbalzi a partita (tra le migliori del girone).

La Pielle Livorno arriva alla sfida con entusiasmo e convinzione; i quattro successi consecutivi testimoniano una crescita costante sotto ogni punto di vista: intensità difensiva, coralità offensiva e solidità mentale nei momenti chiave. Anche nell’ultima uscita a Nocera, i biancoblù hanno mostrato compattezza e maturità, dominando il ritmo per tutti i 40 minuti nonostante l’assenza di David Gabrovšek, ancora fermo ai box.

