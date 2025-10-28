La Verodol Pielle torna al PalaMacchia e attende Fabriano

Lucarelli in palleggio con Venucci sullo sfondo sul parquet dell'Andrea Costa Imola (foto SC/FOTO NOVI Pielle Livorno)

Avversario del giorno sarà la Janus Ristopro Fabriano (palla a due è mercoledì 29 ottobre alle 21). La formazione marchigiana, guidata da coach Nunzi, è attualmente collocata nelle parti basse della classifica, nonostante un roster di valore e di grande esperienza

Reduce dalla preziosa vittoria in terra emiliana per 65-67 contro la UP Andrea Costa Imola, la Verodol CBD Pielle Livorno si prepara a tornare sul parquet del Pala Macchia per affrontare la Janus Ristopro Fabriano (palla a due è fissata per mercoledì 29 ottobre alle 21).

La formazione marchigiana, guidata da coach Nunzi, è attualmente collocata nelle parti basse della classifica, nonostante un roster di valore e di grande esperienza.

Nelle due sconfitte consecutive incassate nelle ultime giornate, l’ultima delle quali contro la Dany Basket Quarrata, Fabriano si è comunque distinta per buone percentuali realizzative e per un’intensa fase difensiva, sostenuta da un gruppo ben bilanciato che unisce giovani di talento ed esperti della categoria.

Tra i giocatori più rappresentativi spiccano Riccardo Romondia, miglior realizzatore nell’ultima gara con 21 punti e una prova perfetta da oltre l’arco (5/5 da tre), tiratore affidabile e abile nel costruire gioco per i compagni; Simone Centanni, top scorer stagionale con 16 punti di media, leader tecnico e difensore di grande intensità; e Davide Vavoli, ala solida e versatile, pericolosa dalla media distanza e protagonista sotto le plance con 9 rimbalzi di media e diverse stoppate decisive.

La Pielle Livorno arriva a questo appuntamento con entusiasmo e fiducia, forte del successo ottenuto a Imola e desiderosa di confermare i progressi mostrati nelle ultime uscite.

