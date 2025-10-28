La Verodol Pielle torna al PalaMacchia e attende Fabriano
Lucarelli in palleggio con Venucci sullo sfondo sul parquet dell'Andrea Costa Imola (foto SC/FOTO NOVI Pielle Livorno)
Avversario del giorno sarà la Janus Ristopro Fabriano (palla a due è mercoledì 29 ottobre alle 21). La formazione marchigiana, guidata da coach Nunzi, è attualmente collocata nelle parti basse della classifica, nonostante un roster di valore e di grande esperienza
Reduce dalla preziosa vittoria in terra emiliana per 65-67 contro la UP Andrea Costa Imola, la Verodol CBD Pielle Livorno si prepara a tornare sul parquet del Pala Macchia per affrontare la Janus Ristopro Fabriano (palla a due è fissata per mercoledì 29 ottobre alle 21).
La formazione marchigiana, guidata da coach Nunzi, è attualmente collocata nelle parti basse della classifica, nonostante un roster di valore e di grande esperienza.
Nelle due sconfitte consecutive incassate nelle ultime giornate, l’ultima delle quali contro la Dany Basket Quarrata, Fabriano si è comunque distinta per buone percentuali realizzative e per un’intensa fase difensiva, sostenuta da un gruppo ben bilanciato che unisce giovani di talento ed esperti della categoria.
Tra i giocatori più rappresentativi spiccano Riccardo Romondia, miglior realizzatore nell’ultima gara con 21 punti e una prova perfetta da oltre l’arco (5/5 da tre), tiratore affidabile e abile nel costruire gioco per i compagni; Simone Centanni, top scorer stagionale con 16 punti di media, leader tecnico e difensore di grande intensità; e Davide Vavoli, ala solida e versatile, pericolosa dalla media distanza e protagonista sotto le plance con 9 rimbalzi di media e diverse stoppate decisive.
La Pielle Livorno arriva a questo appuntamento con entusiasmo e fiducia, forte del successo ottenuto a Imola e desiderosa di confermare i progressi mostrati nelle ultime uscite.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.000 su Fb, 14.000 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.