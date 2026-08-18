La WheelChair Libertas Livorno ingaggia il brasiliano Pereira
La WheelChair Libertas Livorno è lieta di annunciare l'ingaggio del giocatore brasiliano Flavio Cardoso Pereira (classe 1978), elemento di rilievo nel panorama dei campionati italiani di basket in carrozzina
La WheelChair Libertas Livorno è lieta di annunciare l’ingaggio del giocatore brasiliano Flavio Cardoso Pereira (classe 1978), elemento di rilievo nel panorama dei campionati italiani di basket in carrozzina. Classificato ufficialmente come un giocatore da 4 punti (grazie al suo elevato potenziale fisico e mobilità in campo), vanta una lunghissima esperienza e una profonda conoscenza della pallacanestro paralimpica in Italia.
Nel corso della sua carriera nel Paese, ha vestito le maglie di numerosi club storici tra massima serie e Serie B:
Vicenza: tesserato per la stagione di Serie A con la compagine del Wheelchair Basketball Vicenza.
H.S. Varese: ha militato a più riprese nell’Handicap Sport Varese, sia in Serie B che in massima serie.
Boys Taranto: protagonista in Puglia, dove si è distinto per le sue capacità realizzative.
Porto Torres: ha giocato in Sardegna con il GSD Porto Torres.
Altre tappe: ha collezionato esperienze significative anche nei roster di Torino, Treviso e Reggio Calabria.
Atleta solido e di grande personalità, Cardoso rappresenta il tipico innesto d’esperienza in grado di garantire punti e fisicità sotto canestro a qualsiasi roster della Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina (FIPIC).
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