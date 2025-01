L’Accademia dello Sport Karate Livorno fa incetta di medaglie a Pisa

Nel passato weekend si è svolta l’edizione 2025 della Coppa Città di Pisa Csen di Karate. L’evento, organizzato della Csen Toscana con i responsabili Alessio Magnelli e Fabio Castellucci in collaborazione con il Comitato di Pisa Csen di Tamara Carli con la presenza del vice responsabile nazionale Csen Karate Alessandro Fasulo, ha visto un’altra partecipazione record di 776 atleti (quasi 1200 iscrizioni) e 52 società provenienti da tutta la Toscana e oltre. L’organizzazione ha avuto l’onore di ospitare società di primissimo livello nazionale ed Internazionale provenienti da Liguria, Emilia Romagna, Sicilia, Puglia e San Marino.

I 33 atleti labronici in gara, accompagnati per l’occasione dai tecnici Alessio Magnelli e Carmelo Triglia coadiuvati dai collaboratori tecnici Nicola Spadoni, Simon Botta e Mirko Agrusa, hanno ottenuto ben 36 medaglie, 13 ori, 13 argenti e 10 bronzi, che a conti fatti hanno fatto vincere la classifica generale per società all’Accademia dello Sport, arrivando anche secondo nella classifica pre-agonisti per società.

L’Accademia era presente alla gara anche con quattro giudici di giuria, Matilde Gronchi, Giada Barontini, Federico Bini e Manuele Miniati. Di seguito i risultati della mattina di gara con le prove dei pre-agonisti di kata (forma), prova tecnica bersaglio fisso (palloncino) e kumite (combattimento).

Nella prova palloncino medaglia d’oro per Giusy Grimaldi e Nicole Ruotolo, argento per Enea Agrusa, Cosimo Ceccanti e Giulia Tisaianu, nella forma (kata) oro per Giusy Grimaldi e Nicole Ruotolo, argento per Cosimo Ceccanti e Giulia Tisaianu, medaglia di bronzo per Enea Agrusa, Geremia Agrusa, Ginevra Cialandroni, Edoardo Fasulo.

Nel kumite Under10 e Under12 oro per Enea Agrusa, Giusy Grimaldi, medaglia di bronzo per Cosimo Ceccanti, Nicole Ruotolo, Giulia Tisaianu e Mattia Valenzisi.

Bene anche la prova degli altri bambini in gara, De Paula Osvaldo Mateo, Caterina Fastami, Eva Giorgetti, Francesco Morini, Lorenzo Nigiotti.

Nelle categorie agonistiche del pomeriggio si è vista una grande Accademia con numerosissimi incontri vinti nel kumite.

Vanno sul gradino più alto del podio nel kumite (combattimento) Daniele Cicorelli Juniores cintura verde/blu +76kg, Nicolas Guelfi seniores nere -75kg, Leonardo Magnelli esordienti nere -53kg, Emanuele Magnelli seniores nere +84kg, Michele Tassan esordienti nere -48kg, Bernabiti Guido Master nere -75kg, argento anche nella seniores -75kg.

Medaglia d’argento, inoltre, per Davide Bonacci seniores nere -67kg, Melissa Cialandroni esordienti nere -40kg, Greta Gigliucci cadetti verde/blu -68kg, Francesco Navacchi juniores nere -68kg, Nicolas Pietroni cadetti nere -52kg. Bronzo per Federico Bini e Simon Botta seniores nere -75kg,

Nei kata (forma) medaglia d’oro per Mirko Agrusa nei master verdi/blu, medaglia d’argento per Diego Caponera nei senior nere e Gabriele Faldelloni master nere.

Bene anche le prove nei kumite di Manuele Miniati e nei kata di Elisabetta Cei e Gianfranco Esposito.

La gara di Pisa ha fatto seguito ad un importantissimo appuntamento internazionale a cui ha preso parte l’Accademia dello Sport di Livorno, ossia la SerieA WKF Coppa del Mondo seniores tappa di Tbilisi (Georgia). La palestra labronica era presente con due dei suoi atleti più rappresentativi, Nicolas Guelfi nei -75kg autore di ben tre turni vincendo con l’atleta iraniano e quello turco per poi cedere al forte olandese settimo ai recenti Campionati Europei. L’altro atleta era Emanuele Magnelli nei +84kg, 15° lo scorso anno nella classifica mondiale Juniores e passato da quest’anno nei seniores, disputando già la seconda tappa personale di Coppa del Mondo dopo quella di Salisburgo dello scorso Settembre. Emanuele cede di misura al forte iraniano vice campione del Mondo a squadre.

