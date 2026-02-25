L’Accademia dello Sport Livorno settore karate vince la Coppa Carnevale 2026.

L’Accademia dello Sport Livorno con 26 atleti in gara, prima nella classifica per società alla 34° edizione del Trofeo intitolato al M° Francesco Romani, una delle competizioni di settore fra le più longeve d’Italia.

Competizione organizzata dal Csen (Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, numero uno in Italia) Comitato Provinciale di Lucca del M° Paolo Romani in collaborazione con Csen Karate Toscana presieduto dal M°Alessio Magnelli e dal viceresponsabile nazionale arbitrale M° Fabio Castellucci, quest’anno ha visto la presenza record di 840 atleti di 67 società provenienti da molte regioni d’Italia.

Gli atleti dei tecnici Alessio Magnelli e Carmelo triglia hanno conquistato in totale 11 ori, 10 argenti e 9 bronzi nelle vaie categorie di kata (forma), kumite (combattimento) e prova tecnica palloncino per i più piccoli.

Ecco tutti i risultati.

Per le categorie preagonistiche specialità kata, oro per Aurora Mocco, argento per Ginevra Cialandroni, Nicole Ruotolo, bronzo per Giulia Arguibi, Enea Agrusa, Enea Quinci, Giulia Tisaianu.

Nella prova tecnica “Palloncino” oro per Aurora Mocco, Nicole Ruotolo, Eva Shtjefni, argento per Nour Arguibi, bronzo per Enea Agrusa, Ginevra Cialandroni, Giulia Tisaianu, Mattia Valenzisi.

Nel kumite oro per Enea Agrusa, Nicole Ruotolo, Valenzisi Mattia, argento per Ginevra Cialandroni, De Pascalis Filippo, Giulia Tisaianu, bronzo per Giuseppe Corbianco.

Per le categorie agonistiche dagli esordienti ai Master, nel kata oro per Mirko Agrusa, nel kumite cinture colorate medaglia d’oro per Jacopo Capperi, Aleandro Leonardo, medaglia d’argento per Greta Gigliucci, Leonardo Mercatali e Andrea Ulivari.

Nel kumite marroni/nere oro per Leonardo Magnelli, argento per Michele Tassan Gurle.

Bene anche le prove di Geremia Agrusa, Giovanna Lazzerini, Clara Morini, Francesco Morini, Edoardo Fasulo e Emily Pietroni.

La Coppa Carnevale ha fatto seguito ad una importante trasferta per Leonardo Magnelli, impegna la settimana precedente alla tappa di Coppa del Mondo giovanile (Youth League WKF) negli Emirati Arabi Uniti, a Fujairah.

L’atleta labronico è uscito a testa alta contro l’atleta rappresentante del Giappone, dopo una bella gara.

