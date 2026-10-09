Ladies Libertas, a Roseto per cercare il primo successo

Foto ElioCastoria/LBF (Cornelie)

La squadra di coach Luca Andreoli sarà impegnata al PalaMaggetti contro le Panthers Roseto, in una sfida tra due formazioni entrambe alla ricerca del primo successo stagionale

La buona prestazione offerta contro Campobasso, pur senza raccogliere la vittoria, ha dato indicazioni incoraggianti alle Ladies Libertas Livorno, attese domenica (ore 18, flima.tv) dalla seconda giornata di Serie A1 – Credem Banca. La squadra di coach Luca Andreoli sarà impegnata al PalaMaggetti contro le Panthers Roseto, in una sfida tra due formazioni entrambe alla ricerca del primo successo stagionale.

Le amaranto ripartono dalle numerose indicazioni positive dell’Opening Day e dalla certezza di avere in Qadashah Hoppie un riferimento offensivo di primo piano. I 24 punti realizzati contro Campobasso, con diversi canestri pesanti nei momenti decisivi, hanno confermato le qualità dell’esterna nativa di New York. È facile prevedere che Roseto cercherà di limitarla con particolare attenzione: Borondy e Smith, in tal senso, dovranno salire un gradino in attacco.

Le Panthers, dal canto loro, arrivano all’appuntamento casalingo dopo la sfida dai due volti contro San Martino, che, nonostante l’esito finale, ha mostrato spunti interessanti. La qualità e la presenza fisica del reparto lunghe abruzzesi saranno tra gli aspetti ai quali Livorno dovrà prestare maggiore attenzione. E in settimana è arrivata anche una nuova straniera, Juicy Landrum

Le parole di coach Andreoli – “Ci aspetta una trasferta impegnativa, su uno dei campi più difficili e caldi della Serie A1 femminile. Lo scorso anno, nella fase finale della stagione, Roseto ha potuto contare su oltre tremila spettatori. Ci siamo già affrontati in precampionato, ma in quell’occasione entrambe le squadre erano incomplete. Nel frattempo loro hanno aggiunto un’americana di grande talento. Della nostra prestazione a Campobasso siamo soddisfatti solo in parte, ma la settimana di lavoro è stata molto buona e vedo una squadra che sta facendo progressi. Andiamo a Roseto con l’intenzione di giocarcela. Affrontiamo una formazione che arriva dalla semifinale scudetto e che ha ulteriormente ampliato le proprie rotazioni, inserendo italiane di esperienza come Dotto e Trucco, entrambe con trascorsi in Nazionale, oltre a straniere di ottimo livello. Hanno tante qualità e dovremo essere bravi a limitarle, senza permettere loro di accendersi e di trovare ulteriore energia dal sostegno del pubblico”,

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