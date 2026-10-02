Ladies Libertas, è l’ora del debutto in serie A1

La capitana Anna Poggio (foto Messerini/LLL)

Per le Ladies Libertas Livorno è arrivato il momento dell’esordio ufficiale nel campionato di Serie A1. Poggio e compagne saranno protagoniste dell’ultima sfida dell’Opening Day, sul parquet delle padrone di casa della Magnolia Campobasso, domenica 4 ottobre alle 18.15, con diretta su Rai Sport

Squillo di trombe e rullo di tamburi. Per le Ladies Libertas Livorno è arrivato il momento dell’esordio ufficiale nel campionato di Serie A1 Credem Banca. E sarà una prima in grande stile: Poggio e compagne saranno infatti protagoniste dell’ultima e più attesa sfida dell’Opening Day, sul parquet delle padrone di casa della Magnolia Campobasso, domenica 4 ottobre alle 18.15, con diretta su Rai Sport.

Un debutto di prestigio per la squadra di Luca Andreoli, reduce da un precampionato intenso e positivo e pronta ad affrontare una stagione storica. Una stagione da vivere anche nel ricordo di Marco Benvenuti, ex presidente scomparso di recente, che tanto aveva lavorato per rilanciare il basket femminile livornese.

Di fronte ci sarà una delle realtà più solide della categoria, quella Magnolia Campobasso che negli ultimi anni si è stabilmente affermata ai vertici della Serie A1 e che può contare anche sull’apporto della stella labronica Sara Madera. Una squadra che farà inoltre leva sul calore di un pubblico numeroso e appassionato.

Le amaranto, però, arrivano all’appuntamento preparate e con un gruppo che, nel corso delle settimane, ha trovato identità e consapevolezza. L’obiettivo sarà giocarsi fino in fondo le proprie carte, con coraggio e senza perdere lucidità nei momenti difficili.

“Campobasso è da tempo tra le migliori squadre della lega – spiega Luca Andreoli – Ha la miglior difesa del campionato, in maniera continua: è il loro marchio di fabbrica. Ed è uno dei campi più caldi. Ma noi abbiamo super voglia di entrare in campo. Abbiamo fatto un mese di grande crescita. Dobbiamo stare calmi nei momenti di difficoltà, passarci la palla, provare a correre come abbiamo dimostrato di saper fare in pre-season. E provare a portarla a casa”.

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