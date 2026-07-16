Ladies Libertas, è ufficiale: è Serie A1. Benvenuti: “Giocheremo al Modigliani”

La formazione femminile amaranto è stata ammessa al massimo campionato nazionale. Il presidente: “Abbiamo ricreato una società tra le più strutturate d'Italia. Dedico questo traguardo a Mimma De Ciampis”

La Libertas Livorno può festeggiare un nuovo, storico traguardo. Le Ladies Libertas Livorno, infatti, sono state ammesse al campionato di Serie A1 femminile 2026-2027, subordinatamente al superamento dei controlli previsti dal manuale FIP. Una promozione ai massimi livelli del basket nazionale che rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto dalla società amaranto negli ultimi anni.

L’ufficialità è arrivata dopo il Consiglio Federale riunitosi a Roma nella giornata del 16 luglio. A comunicarla è stato il presidente della Lega Basket Femminile, Massimo Protani, che nella lettera inviata alla società ha scritto: “Con la presente comunico che, in seguito al Consiglio Federale svoltosi a Roma in data odierna avente tra gli ordini del giorno l’esame delle richieste d’iscrizione ai campionati, la vostra società è stata ammessa alla stagione sportiva 2026/2027 nel campionato di Serie A1. A voi va il mio più grande in bocca al lupo in vista di un’annata ricca d’impegni e nuove sfide”.

Grande soddisfazione nelle parole del presidente della Libertas Livorno, Marco Benvenuti: “È un grande orgoglio, una grande soddisfazione, perché questo non è un ripescaggio, ma un invito della Lega a venire in A1 per aiutare il movimento femminile. Siamo felici perché in poco tempo abbiamo ricreato una società oggi considerata una delle più strutturate in Italia”.

Benvenuti ha poi voluto dedicare un pensiero speciale a Mimma De Ciampis, scomparsa lo scorso maggio: “Oggi sarebbe stato il suo compleanno. È stata una presenza costante nella mia vita e in quella della società. Sarebbe stata felice di ricevere come regalo la notizia dell’approdo delle ragazze in A1. Spero sia da qualche parte a festeggiare”.

Lo sguardo è già rivolto al futuro. “Ora avanti tutti, a cominciare dalla presentazione della maglia, che è bellissima. La squadra sarà molto competitiva. Non sto nella pelle. Le ragazze giocheranno al Modigliani Forum e spero che venga tanta gente a godersi quello che sarà uno spettacolo assicurato”, ha concluso il presidente amaranto.

Per la Libertas si apre così una nuova, prestigiosa avventura nel massimo campionato femminile, con l’obiettivo di consolidare un progetto che continua a crescere e a portare il nome di Livorno ai vertici della pallacanestro italiana.

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