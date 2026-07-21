Ladies Libertas, esperienza e talento per la A1: arriva Natali

La ferrarese classe 2002 approda a Livorno dopo le esperienze con Vigarano, Venezia, Lucca, Roma, Sassari e Broni. "Qui ho trovato l'ambiente ideale per ripartire"

Le Ladies Libertas Livorno aggiungono un altro tassello al roster in vista della prossima stagione di Serie A1. A vestire la maglia amaranto sarà Giulia Natali, ala ferrarese classe 2002 che, nonostante la giovane età, può già vantare un importante bagaglio di esperienze nel massimo campionato italiano.

Cresciuta cestisticamente a Vigarano, società che l’ha formata e lanciata nel basket che conta, Natali ha esordito giovanissima in Serie A1. Nel corso della sua carriera ha poi indossato le maglie di Venezia, Lucca, Roma, Sassari e, nell’ultima stagione, Broni.

Da sottolineare anche il suo percorso con la Nazionale italiana: Giulia Natali ha infatti vestito con continuità la maglia azzurra in tutte le rappresentative giovanili, dall’Under 15 all’Under 20, conquistando diverse medaglie ai campionati europei.

“Dopo l’anno complicato da cui arrivo, la mia priorità era trovare un ambiente sereno e ricco di entusiasmo, dove poter lavorare con il sorriso e cercare un riscatto personale – spiega Natali -. Credo che un posto migliore di questo non esista. In più ho trovato una società ambiziosa che, al suo primo anno in A1, vuole giocarsi le proprie carte senza paura. Sono davvero grata al club e all’allenatore per la fiducia che mi hanno dimostrato proponendomi di entrare a far parte di questa squadra. Adesso starà a me ripagarla sul campo”.

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