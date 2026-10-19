Ladies Libertas, prima vittoria in Serie A1: Brescia travolta 104-59 al PalaModigliani

Foto LLL/Samuele Messerini

Le amaranto di coach Andreoli dominano dall’inizio alla fine e festeggiano il primo successo stagionale davanti al proprio pubblico. Cinque giocatrici in doppia cifra e una grande prova corale

Le Ladies Libertas Livorno conquistano la prima vittoria nel campionato di Serie A1, superando nettamente Brixia Brescia con il punteggio di 104-59. Una prestazione convincente quella delle amaranto, protagoniste davanti al pubblico del PalaModigliani di una gara dominata dall’inizio alla fine. Le ragazze di coach Luca Andreoli hanno approcciato la partita nel migliore dei modi, mostrando intensità in difesa e fluidità in attacco. Il 24-14 del primo quarto ha subito indirizzato la sfida, mentre il successivo 26-13 ha consentito alle padrone di casa di allungare ulteriormente, approfittando dei problemi (anche numerici) di una formazione ospite apparsa in evidente difficoltà.

Il divario è diventato ancora più ampio nel terzo periodo, chiuso con un eloquente parziale di 27-7. La difesa amaranto ha concesso pochissimo, mentre l’attacco ha continuato a produrre punti con grande efficacia, mettendo definitivamente al sicuro il risultato. Nell’ultima frazione, con la partita ormai decisa, spazio anche alle giovani Gnesi e Gerini, quest’ultima a segno con due punti.

Sono cinque le giocatrici delle Ladies in doppia cifra, con Smith che si portata a casa una bella doppia doppia. Una prova corale che permette alle amaranto di archiviare nel migliore dei modi le prime due giornate, nelle quali la squadra aveva raccolto meno di quanto meritato.

Una parola va anche ai tifosi amaranto che hanno sostenuto la squadra fino al quarantesimo minuto regalando ulteriore spettacolo al match.

Le parole di Laura Toffali: “È stato molto bello. Eravamo curiose di vedere come sarebbe stato l’ambiente e molto emozionate di giocare in un palazzetto del genere. Sono molto soddisfatta di come abbiamo giocato di squadra e di aver cominciato la gara nella maniera giusta, evitando di trovarci in situazioni difficili. Abbiamo subito messo energia e siamo entrate tutte in partita. Personalmente, dopo un po’ di ambientamento, sono riuscita a sbloccarmi e lo devo alle mie compagne, in particolare alle straniere, che ogni giorno mi aiutano e mi danno consigli importanti”.

Il tabellino: Hoppie 8, Toffali 13, Cornelie 7, Smith 17, Borondy 15, Sammartini 4, Natali 4, N’Guessan 13, Gerini 2, Poggio 8, Gilli 13, Gnesi. All. Andreoli.

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