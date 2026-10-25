Ladies Libertas, seconda vittoria consecutiva: espugnata Battipaglia

Dopo il primo successo casalingo (nel campionato di serie A1/Credem Banca) contro Brescia, le Ladies Libertas Livorno concedono il bis e conquistano una preziosa vittoria in trasferta sul parquet , ostico, della O.ME.P.S. Battipaglia, imponendosi per 70-79.

L’avvio delle amaranto è incerto, ma con il passare dei minuti la squadra trova maggiore incisività e, grazie anche a un paio di triple, costruisce un primo vantaggio (8-15). La reazione delle padrone di casa non si fa attendere: un parziale di 9-0 ribalta l’inerzia, prima che una tripla di N’Guessan consenta a Livorno di chiudere il primo quarto avanti di un punto 17-18.

Anche la seconda frazione procede sul filo dell’equilibrio (34-34). Nel terzo periodo Battipaglia prova ad allungare fino al +6 (43-37), ma le Ladies rispondono con un controparziale di 9-0, riprendono il comando e arrivano all’ultima pausa con quattro punti di vantaggio (48-52).

Nell’ultimo quarto Hoppie e compagne dimostrano di aver imparato dalle difficoltà delle precedenti uscite. La squadra alza il ritmo, lotta a rimbalzo, difende con maggiore intensità e trova punti preziosi con continuità. Battipaglia tenta di rientrare, ma questa volta Livorno gestisce il vantaggio fino alla sirena finale, portando a casa un successo meritato.

Una vittoria di squadra, impreziosita da tante prestazioni positive. Spiccano i 17 punti di Borondy e la prova di sostanza dell’americana Smith, autrice di 12 punti e ben 19 rimbalzi. Per le Ladies Libertas arrivano così due successi consecutivi, un segnale importante per proseguire con fiducia il percorso nel massimo campionato.

Il tabellino: Hoppie* 18 (1/5, 4/11), Sammartini, Toffali L.* 2 (1/3, 0/1), Natali 6 (0/2, 2/3), N’Guessan 5 (0/1, 1/1), Cornelie* 13 (3/7, 2/9), Poggio 2 (1/1 da 2), Gilli 4 (0/1 da 2), Smith* 12 (4/11, 1/6), Borondy* 17 (5/8, 1/4)

Allenatore: Andreoli L.

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