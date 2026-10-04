Ladies Libertas sfiorano l’impresa a Campobasso all’esordio in serie A1

In foto di ElioCastoria/LBF la giocatrice amaranto Hoppie

Esordio di carattere per le Ladies Libertas in massima serie: le amaranto sfiorano il colpaccio a Campobasso, arrendendosi soltanto nel finale per 55-57. Hoppie protagonista con 24 punti, Cornelie chiude con una doppia doppia da 10 punti e 16 rimbalzi

Le Ladies Libertas Livorno sfiorano l’impresa all’esordio in Serie A1, cedendo soltanto nel finale alla Magnolia Campobasso, che si impone 55-57 nell’ultima partita dell’Opening Day giocato proprio in terra molisana.

La squadra di coach Luca Andreoli offre una prestazione di grande carattere, tenendo testa per 40 minuti a un’avversaria esperta e da anni stabilmente nelle zone alte della classifica del massimo campionato. Una gara a basso punteggio che le amaranto hanno giocato senza timori, arrivando fino all’ultimo possesso con la possibilità di conquistare la vittoria, figurando benissimo davanti alle telecamere di Rai Sport.

Dopo aver superato la tensione dell’inizio, la partita entra nel vivo. Per Livorno è Q. Hoppie a prendersi la scena, con canestri importanti e giocate di qualità. Nel secondo quarto le amaranto provano a prendere l’iniziativa e arrivano fino al +5 sul 25-20 e poi, dopo la reazione locale, chiudono il primo tempo avanti 32-29, grazie a un’altra perla di Hoppie.

Nel terzo quarto cambia l’inerzia della gara. Campobasso, mai avanti fino a quel momento, piazza un parziale di 15-5 e ribalta la situazione, portandosi sul 37-44. Livorno però non si disunisce e resta agganciata alla partita: è ancora Hoppie, con una tripla allo scadere del quarto, a ridurre il divario sul 40-44.

Gli ultimi dieci minuti sono una sfida al cardioplama. Campobasso prova di nuovo l’allungo (46-51), ma le amaranto rispondono colpo su colpo. Gilli e Hoppie ricuciono lo strappo, poi è Borondy, con una tripla, a riportare Livorno avanti 55-54 a 2’39” dalla sirena.

Nel finale, però, entrambe le squadre pagano la fatica e arrivano diversi errori da una parte e dall’altra. Tuttavia Campobasso riesce a trovare il sorpasso con un canestro di Scott e un libero di Simon, portandosi sul 55-57 a sette secondi dalla sirena. Andreoli chiama time out per costruire l’ultimo possesso. La difesa molisana, però, non si fa sorprendere e concede soltanto un tiro difficile a Cornelie, che non trova il bersaglio.

Resta una prestazione molto positiva per le Ladies, capaci di giocarsela alla pari contro una formazione di grande talento e esperienza. A livello individuale spiccano i 24 punti di Hoppie, protagonista offensiva della serata, e la doppia doppia di Cornelie, autrice di 10 punti e 16 rimbalzi.

L’avventura è appena cominciata.

Il tabellino: Hoppie 24, N’Guessan, Cornelie 10, Smith 4, Borondy 5, Sammartini 2, Toffali 1, Natali 4, Poggio, Gilli 5. All. Andreoli.

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