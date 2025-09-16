L’Arlecchino Sport Livorno alza i colori amaranto al torneo nazionale di Viterbo

Due giorni di sport e inclusione al CUS Viterbo, con la presenza del presidente FIGC Abete. “Un’esperienza che vale più del risultato: per noi contano cuore, passione e amicizia”. Per chi volesse unirsi al gruppo: +393493103887

di Giacomo Niccolini

L’Arlecchino Sport Livorno, squadra di calcio a 7 paralimpico affiliata alla FIGC – Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS), ha preso parte al primo Torneo Nazionale della Tuscia Viterbese, organizzato al Centro Universitario Sportivo di Viterbo dall’associazione Zucchero Filato, gemellata con la Lazio.

Alla manifestazione, patrocinata dalla Regione Lazio, hanno partecipato 12 squadre selezionate da tutta Italia, tra cui realtà di grande prestigio come Lazio, Frosinone, Parma e Fiorentina, oltre a una formazione adottata dalla Lega Serie A.

L’Arlecchino Sport Livorno si è classificata al quinto posto nel proprio girone, ma il risultato sportivo è passato in secondo piano rispetto al valore dell’esperienza “Abbiamo affrontato squadre che possono contare su strutture e risorse molto più ampie delle nostre – racconta l’allenatore e anche factotum della società Matteo Salvini – ma per noi resta una bellissima avventura, fatta di passione e cuore. Il fatto stesso di essere stati invitati è un riconoscimento importante, perché non si trattava di un torneo aperto a tutti, ma su invito”.

Durante la due giorni non sono mancati momenti significativi: la presenza del presidente FIGC Giancarlo Abete, del responsabile nazionale DCPS ( Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale ) e del presidente di ITA Airways, che ha premiato i ragazzi sottolineando come sia doveroso per le istituzioni essere presenti a questo tipo di eventi.

La società, che attualmente porta avanti la propria attività al Cinque Querce Sport Village, ringrazia pubblicamente Dario Ghiselli per il sostegno logistico e Drass Underwater Technology per aver messo a disposizione il mezzo per la trasferta a Viterbo e Salus Itinere per le visite mediche effettuate agl atleti della società.

Nonostante le difficoltà e la scarsa l’Arlecchino Sport continua a crescere: i ragazzi si allenano il mercoledì e il venerdì dalle 18.30 alle 20 alle Cinque Querce e chiunque voglia unirsi è il benvenuto (per info: +393493103887, Natascia Lombardi, ndr)”.

La nuova stagione porterà anche una sfida in più: il campionato potrebbe disputarsi in Emilia Romagna, vista la mancanza di squadre toscane nello stesso livello competitivo. Una scelta che comporterà trasferte impegnative, ma che non spaventa il gruppo. “Andiamo avanti con entusiasmo e determinazione – conclude la presidente Natascia Lombardi – consapevoli che lo sport, per noi, è soprattutto inclusione, crescita e occasione di amicizia”.

