L’Arlecchino Sport protagonista al “Tardini for Special”: 5° posto e premio Stella Emergente

La formazione livornese ha brillato nella prestigiosa manifestazione organizzata dal Parma Calcio, conquistando un prestigioso quinto posto e il riconoscimento di “Stella Emergente” tra 38 squadre provenienti dall’Italia e dall’Europa

Una giornata indimenticabile, tinta d’azzurro e ricca di emozioni. L’Arlecchino Sport ha partecipato da protagonista alla quinta edizione del “Tardini for Special”, la prestigiosa manifestazione calcistica promossa dal Parma Calcio in collaborazione con Progetti del Cuore.

L’evento ha visto scendere in campo 38 squadre italiane e diverse formazioni provenienti da vari Paesi europei, trasformando lo storico stadio Ennio Tardini in un grande palcoscenico di inclusione, sport e festa.

La giornata è iniziata in salita, con una partenza alle 4.30 del mattino. La stanchezza e il caldo avrebbero potuto rappresentare un ostacolo importante, ma non per i ragazzi dell’Arlecchino Sport. Il gruppo ha affrontato al meglio le difficoltà, trasformando la sfida in un’occasione per dimostrare la forza del proprio legame: calciatori, allenatori e staff hanno fatto quadrato, mostrando una straordinaria coesione sia dentro che fuori dal campo.

A rendere ancora più speciale l’esperienza, oltre a un’organizzazione impeccabile da parte della società ospitante, sono arrivati anche gli ottimi risultati sul terreno di gioco. Il percorso della squadra è stato infatti premiato con un riconoscimento di grande prestigio: l’Arlecchino Sport ha chiuso il torneo al quinto posto conquistando anche il premio di “Stella Emergente”.

Un traguardo che ripaga i sacrifici compiuti durante la stagione e che conferma la crescita costante di un gruppo che, prima ancora di vincere sul campo, ha già ottenuto una delle vittorie più importanti: quella dell’inclusione, dell’impegno e della condivisione.

La rosa – Marco Palumbo, Francesco Perrone, Matteo Cappelli, Angelo Merlino, Sonny Peruzzi, Nicolas Gandolfo, Giacomo Semboloni, Luca Cantini, Leonardo Greco, Lorenzo Bilanci, Antonino Rosella, Marco Fancelli, Emanuele Orsini.

Lo staff – Natascia Lombardi, Viola Salvini, Elena Giorgetti, Matteo Salvini, Matteo Stella, Sergio Peruzzi, Roberto Bilanci.

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