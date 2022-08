L’Asd Folgore “Sulle orme dell’Atleta Militare”

Il progetto itinerante intitolato “Sulle orme dell’ Atleta Militare”, sostenuto dalla ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno e che procede dal 2017, ha dato l’opportunità ad alcuni elementi del settore giovanile “I Folgorini”, di poter condividere momenti sportivi con il Campione del Mondo di Karate Angelo Crescenzo, graduato dell’Esercito Italiano.

L’iniziativa estiva basa i fondamenti nella continua ricerca di stimoli specifici e diversificati tra loro, al fine di incrementare, nel singolo individuo e nel gruppo, un’ adeguata esperienza motoria, contraddistinta dall’importante crescita umana di valori etici morali e dei suoi particolari significati, di cui Angelo, quale “atleta con le stellette”, rimane un evidente esempio da seguire e da imitare, per i giovani atleti del domani.

I contenuti tecnici proposti in questi 3 giorni di allenamento, per la specialità Kumite – combattimento a contatto controllato – condotti senza soluzione di continuità, in modalità “full immersion”, mattina e sera, indirizzati agli atleti di alto profilo, sono stati tenuti attentamente dal maestro cintura bianco/rossa 6º Dan Antonio Califano (ideatore del progetto International Educamp CONI Amalfi Coast Karate). L’attività ha avuto luogo presso la sede stanziata del club “Shirai”, a San Valentino Torio (SA).

La trasferta particolarmente intensa, con i suoi 1.148 Km di percorso, è stata sostenuta dai folgorini Andrea Bozzi, Emma Ludovica Frizzi e Jacopo Citi, guidata dal “tecnico con le stellette” Antonio Citi.

