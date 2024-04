L’Atletica Amaranto alla Milano Marathon

Domenica 7 aprile, 11 atleti con la canottiera Amaranto si sono presentati al via della Milano Marathon 2024 e dopo aver terminato la loro impresa lunga 42,195km sono diventati 11 finisher

Domenica 7 aprile, 11 atleti con la canottiera Amaranto si sono presentati al via della Milano Marathon 2024 e dopo aver terminato la loro impresa lunga 42,195km sono diventati 11 finisher.

Quando si parla di maratona si parla di gara “vera”, perché gara vera? I motivi che la rendono unica e vera sono molteplici: la distanza non è scontata per nessuno, neanche per i campioni, la preparazione è durissima sia dal punto di vista fisico che mentale, è l’unica gara di corsa su strada che si svolge alle olimpiadi, è una gara dove l’amatore corre a fianco del grande campione (l’equivalente nel calcio sarebbe che il gruppo calcetto del mercoledì giocasse contro il Real Madrid al Bernabeu) è una gara dove il misurarsi con il grande campione ci riporta con i piedi per terra, i professionisti corrono in poco più di due ore e l’ottimo amatore corre in tre ore, il buon amatore corre in tre ore e trenta ed il buon amatore in quattro ore (circa il doppio del campione).

C’è da dire che fra le fila dell’Atletica Amaranto c’è qualcuno che in passato è andato molto vicino a correre i tempi dei campioni anzi molto vicina arrivando per esempio prima italiana alla Maratona di New York, parliamo di Cristina Neri con il crono di 02:47:42 nel 2006 ma queste sono altre storie che comunque ci inorgogliscono.

Veniamo a Milano, 11 atleti più il gruppo supporters che con la metropolitana ed a piedi ha “rincorso” i maratoneti per tutto il tragitto facendosi trovare presenti alla partenza, al km 8, al km 11, al km 19, al km 29, al km 42.

Giornata in partenza ideale per temperatura ed assenza di vento che con il passare del tempo si è trasformata in maratona calda sino a 25° comportando nella seconda parte problematiche di idratazione, crampi, e calo del rendimento un po’ per tutti.

Andiamo al dettaglio:

Elisa D’Amato compie la sua maratona capolavoro, contenendo in pochi secondi il calo dell’ultima parte e chiudendo in 03:27:26, centrando pienamente il suo obiettivo, migliorando di 8’ il suo p.b. ottenuto appena 6 mesi fa a Torino, penso di poter dire che è anche la miglior prestazione femminile in maratona dell’Atletica Amaranto (record di società)

Erika Todisco dopo oltre 18 mesi di preparazioni maratone, gare e titoli di tutte le specie, il tutto sempre in facilità, sempre con il sorriso, apparentemente senza fatica, tanto da farla apparire una superwoman, ha incontrato forse per la prima volta la sua giornata difficile, proprio il giorno della maratona. Già al 19km chi l’ha vista passare ha capito che qualcosa non girava come doveva, dal 19 al 42 mancano ancora 23 km. Domenica non è stato il suo miglior risultato ma sicuramente la sua miglior impresa riuscendo a gestire corsa e fatica nel migliore dei modi, per non deludere se stessa, per non deludere gli altri e chiudere comunque con un super 03:29:14

Stefania Lorusso (Steve) al rientro dopo un periodo di stop parte in accoppiata con Antonio e non molla mai per 42km, fatica si ma nessun calo, nessun cedimento per chiudere in 03:43:56

Nicolas Guille, il nostro Amaranto d’Oltralpe, parte forte, fortissimo lo vediamo passare sempre nei primissimi gruppi, caldo e stanchezza lo fanno calare nella parte finale che lo porta a chiudere in 02:52:53, tempo stratosferico per i comuni mortali ma non per lui. Ci ha comunque emozionato con la sua corsa fluida e veloce e con i suoi passaggi a ridosso dei campioni.

Federico Bellini, domenica SuperFede, debutto in maratona in 03:00:11, se non fosse per quel piccolissimo neo degli 11 secondi sarebbe stato perfetto. All’inizio in accoppiata con il Susini, poi solo, senza mai mollare, senza un calo, aggredendo strada e km, regalando emozioni a noi a bordo strada.

Daniele Susini, il potente Suso ha fatto una grande preparazione guidando se stesso e Federico su ritmi per stare sotto le tre ore. La maratona ha molte incognite e dopo averlo visto al 19 sui ritmi giusti, tranquillo e senza fatica non ci immaginavamo di trovarlo fermo al 28 per problemi inaspettati.

Da runner esperto ha fatto sfilare Federico (che insieme a lui avrebbe limato anche quegli 11 secondi) ed è riuscito a gestire le sue problematiche sino all’arrivo in 03:07:39

Alessandro Sandri, il nostro vice presidente ed uomo per tutte le stagioni ha avuto una preparazione tormentata fra infortuni e problematiche varie. Anche quando sembrava tutto compromesso non ha mai smesso di crederci e se in partenza gli avessero detto che chiudeva in 03:08:21 non ci avrebbe creduto neanche lui. Gara commovente, per impegno e fatica.

Mamo Menghesha, grande gara e grande tempo (naturalmente P.B.), un tempo adatto a lui 03:08:52, quando la abbiamo visto al 29esimo km in spinta abbiamo capito subito che avrebbe agganciato Sandri e Susini, anche per lui un po’ di calo nel finale dovuto al caldo ma in ogni caso grande gara e grande tempo.

Flavio Mallocci M65 03:12:47 quarto di categoria, con questi tempi si vinco i piatti di Tiffany a New York! Super gara, mai un calo, mai in fatica e sempre in spinta sino all’ultimo metro.

Roberto Gualtieri, (Bobbe) parte con altre aspettative e le mantiene sino alla mezza, poi il calo ma ad ogni passaggio ci ha regalato un sorriso, una battuta, un cinque, sino alla fine, senza mai mollare e senza perdere il suo buonumore che tutti conosciamo, chiude con il sorriso e con 04:04:56

Antonio Rapone, anche per lui le aspettative erano altre, anche per lui dalla mezza in poi si fa sentire il caldo ed il calo di ritmo. Stringe i denti e continua, l’attesa dal passaggio al 38 sino all’arrivo è stata interminabile ma non ha mollato e poi è spuntato con il suo passo da pantera Rosa per essere l’ultimo dei nostri grandi 11 Finisher 04:15:59

Condividi:

Riproduzione riservata ©