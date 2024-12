L’Atletica Amaranto si aggiudica il Criterium Podistico Toscano per il terzo anno consecutivo

Stesso risultato, prima società nel Circuito delle Valli Etrusche vinto dal team con un largo margine sugli inseguitori. Un’altra annata da incorniciare per il team labronico che si appresta ad affrontare con il consueto entusiasmo l’anno podistico 2025

Si è svolta la tradizionale cena degli auguri di Atletica Amaranto. Nella splendida location dello Yacht Club Livorno davanti a 120 atleti, il presidente Paolo Falleni ha celebrato, insieme al direttivo, l’annata che si sta concludendo con la conquista, per il terzo anno consecutivo, del Criterium Podistico Toscano, un circuito di 24 gare, sparse in tutta la Toscana, in cui si sfidano i team più importanti della regione.

Stesso risultato, prima società nel Circuito delle Valli Etrusche vinto dal team con un largo margine sugli inseguitori.

Insomma un’altra annata da incorniciare per il team labronico che si appresta ad affrontare con il consueto entusiasmo l’anno podistico 2025.

