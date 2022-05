L’atletica livornese porta a casa tre medaglie ai Campionati Italiani Universitari

Tornano i Campionati Italiani Universitari dopo uno stop obbligato per il covid. Sono 3 gli atleti livornesi sparsi per vari università italiane che tornano a casa con una medaglia

di Chiara Montesano

I Campionati Italiani Universitari avevano visto qualche anno di stop a causa della pandemia ma questo anno sono tornati e si sono svolti a Cassino.

Sono tre gli atleti livornesi che sono tornati dalla trasferta con una medaglia nazionale al collo: Erica Sorrentino (Libertas Unicusano Livorno), Alessio Mannucci (Atletica Livorno) e Fabiola Caruso (Libertas Unicusano Livorno).

Erica Sorrentino vince il titolo di Campionessa Italiana Universitaria nei 3.000 siepi siglando la propria prestazione stagionale in 10’42″00 che attualmente è anche la quarta prestazione stagionale nazionale.

Oro anche per l’atleta in forze all’Aeronautica Militare Alessio Mannucci, impegnato nel lancio del disco, specialità di cui è fresco campione regionale. Un solo lancio valido per lui da 52.53m che gli vale la prima piazza.

Sempre nel disco secondo posto invece per Fabiola Caruso che con un lancio da 49.96m chiude la sua gara vincendo la medaglia d’argento.