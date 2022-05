L’Atletico Etruria vince il campionato U18

L'Atletico Etruria ha vinto il campionato under 18 provinciale passando così alla fase regionale

L’Atletico Etruria ha vinto il campionato under 18 provinciale passando così alla fase regionale. Al timone della società il presidente Luca Turelli, in panchina l’allenatore Enzo Rainone coadiuvato dall’allenatore in seconda Claudio Campetti.