L’azzurra Jemai rinforzo di lusso per la finale dei campionati di società a Palermo

Anche l’azzurra Sara Jemai, pluricampionessa italiana nel lancio del giavellotto, prima nelle graduatorie italiane nel 2022 e seconda in questa stagione, un personale di 58,19, quest’anno in Coppa Europa in Portogallo, sarà nello scacchiere della società amaranto dell’Atletica Unicusano Libertas Livorno a Palermo nella finale scudetto del Campionato di Società femminile a dare il suo contributo in prestito dal Gruppo Sportivo dell’ Esercito.

