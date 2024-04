Le Bimbe in Rosa alla manifestazione “Fiume in Rosa”

Come ogni anno il 13 aprile ha visto prendere il via la manifestazione nazionale di canottaggio, canoa e dragon boat “Fiume in Rosa” per la Giornata Nazionale della Salute della Donna. Madrina della giornata Rocio Munoz Morales, padrino è stato Antonio Rossi.

L’equipaggio delle “Bimbe in Rosa”, capitanato dalla loro coach Ilenia Pellegrini, ha partecipato all’evento al Canoa Club Livorno di Stagno.

