Le bimbe in rosa sfilano a Effetto Venezia sulla Dragon Boat

Le bimbe in rosa sfileranno ad Effetto Venezia sulla Dragon Boat. Quando? Sabato 5 agosto alle 19 alle 20,30 lungo la suggestiva cornice dei fossi della Venezia.

La kermesse che prende vita dal 2 al 6 agosto nel quartiere più caratteristico di Livorno sarà occasione anche per conoscere questa realtà fantastica. Dove? Tutte le sere della manifestazione in via Borra allo stand delle Bimbe In Rosa. Un’occasione da non perdere per supportare queste fantastiche donne che ogni giorno portano in acqua la loro lotta contro il tumore al seno.

