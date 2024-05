Le Bimbe in Rosa sono d’oro in Germania al Drachenboot Festival

Trionfo a bordo della European Pink Dragon delle 5 donne in rosa: Simona Sottili, Rita Soldaini, Daniela Soldaini, Monica Sancasciani e Loretta Draghetti

Le Bimbe in Rosa viaggiano e trionfano anche all’estero. Le atlete livornesi sono tornate da un weekend trionfante in Germania ad Hannover (18-19 maggio) dove hanno partecipato alla manifestazione del Drachenboot Festival 2024.

Sono state giornate di grande emozione. Nello sport “niente ci ferma”. Questo il motto delle indomabili ragazze in rosa, donne di tutte le età unite nella stessa barca la European Pink Dragon barca mista di 20 donne tra cui 5 donne in rosa: Simona Sottili, Rita Soldaini, Daniela Soldaini, Monica Sancasciani e Loretta Draghetti insieme alle altre atlete di Firenze, Austria e Germania di cui Jiulia Tamburina e Cecilia la timoniere.

Un successo coronato dalla medaglia d’oro per le gare sulla lunghezza di 250 metri che ha visto l’equipaggio classificatosi tra le prime 6 batterie più forti arrivando per 2 volte quarte, una volta prime e una volta seconde. La manifestazione è stata preceduta da un lancio di fiori in acqua ricordando le persone che purtroppo ci hanno lasciato.

