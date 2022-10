Le Bimbe in Rosa sul “dragone” nel mese della prevenzione del tumore al seno

Le Bimbe in Rosa del Dragon Boat Livorno con sede al Canoa Club Livorno Stagno affronteranno a colpi di pagaia il mese di prevenzione del tumore al seno scendendo in acqua nei giorni 7-8-9 a Roma.

La gara che andranno ad affrontare prevedrà un dragone di 10 donne ed uno di 20 con un tamburo che scandirà il tempo e l’allenatrice Ilenia Pellegrini che timonerà il team cercando di portare a casa un bel risultato.

Le Bimbe in Rosa cercheranno dunque di portare casa un trofeo ma il trofeo più grande sarà quello di dimostrare a tutti come, se pur colpiti da una malattia come quella del tumore al seno, le “nostre” bimbe sono ancora lì agguerrite in acqua combattendo a colpi di pagaia per arrivare sul tetto del Mondo. “Anche se non saliremo sul podio – fanno sapere le Bimbe in Rosa – siamo consapevoli di andare a Roma con lo scopo di divertirci e dimostrando di essere un gruppo di donne unite e battagliere con la dignità di chi sa affrontare le cure necessarie ma mai dome davanti alle difficoltà della vita. E ricordiamo: ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno”.

Chiunque vorrà avvicinarsi per fare una prova a bordo del Dragon Boat sarà la benvenuta. Per info: Canoa Club Livorno [email protected], oppure 333-8405379

