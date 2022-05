Le “Bimbe in rosa” sulla dragonboat contro il tumore al seno

Hanno sfilato durante la processione nei fossi in programma per Santa Giulia a bordo della loro dragonboat per sensibilizzare la ricerca e la lotta contro il tumore al seno

Hanno sfilato in acqua rigorosamente in rosa a bordo della loro dragonboat per sensibilizzare la ricerca e la lotta contro il tumore al seno.

Sono “Le Bimbe in Rosa” del Canoa Club Livorno che nella serata di sabato, durante la processione dedicata alla Santa Patrona di Livorno, Santa Giulia, hanno partecipato a suon di colpi di remo destreggiando così la barca-dragone lungo i fossi medicei. Un bel gruppo che ha regalato spettacolo e sorrisi ai tanti spettatori presenti lungo le spallette nella serata del 21 maggio in attesa dei fuochi di artificio dedicati alla Santa protettrice labronica.