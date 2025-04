Le due pattinatrici speciali lasciano il segno ai Regionali Fisr

Domenica 13 aprile nell’impianto coperto della società Skating Academy di Pisa, sono continuate le fasi regionali del Trofeo “Primi Passi” di pattinaggio artistico. La Polisportiva La Rosa Livorno ha partecipato con 6 atlete della classe 2015 e 2014 per la categoria Primi passi B e primi passi D. Tra queste atlete due pioniere del pattinaggio artistico disabile hanno conquistato ed emozionato il pubblico, riscuotendo lunghi applausi da tutti quanti e anche un punteggio personale che ha superato ogni aspettativa, dimostrando che i miglioramenti stanno lentamente andando avanti grazie all’inclusione totale che la società La Rosa porta avanti.

Stiamo parlando di Arianna Balleri classificata settima su tredici atlete e Ginevra Maria Fortuna classificata sedicesima su diciotto atlete. Con loro in gara quattro ragazzine che hanno vinto con soddisfazione la voglia di partecipare alla gara regionale pattinando da solo 2 mesi, Gascon Amelia Toschi, Valentina Tabaku, Maria Grazia Salvi e Selene Ungarini. La Polisportiva La Rosa Livorno orgogliosa di queste atlete ringrazia per la passione e la serietà dimostrata in così poco tempo, augurandogli un prossimo intenso impegno sportivo. Alle due atlete speciali va un ringraziamento particolare da parte delle due allenatrici, Letizia Tinghi e Giuliana Perfetti, che le seguono ormai da alcuni anni, alle quali è arrivato un enorme senso di orgoglio e stima per aver l’opportunità e la fortuna di poter vedere crescere sportivamente, e non solo, la vita di queste due bambine.

