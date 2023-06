Le ForiTempo alla Finali Nazionali Femminili Uisp Basket

Se nel maschile purtroppo la Nuova Vigoni Livorno si è fermata a un passo dalla qualificazione arrivando comunque a una semifinale regionale dove una squadra livornese non arrivava da un decennio nel Femminile la città di Livorno avrà invece la sua Rappresentante al Campionato Nazionale di Pallacanestro a Rimini dal 16 al 18 Giugno; infatti le ForiTempo Livorno avendo vinto il Campionato Regionale rappresenteranno la nostra Regione alla manifestazione tricolore.

Le amaranto sono il classico esempio di come la passione vada oltre ogni difficoltà: si tratta infatti di una compagine di amiche, molte delle quali anche madri che, oltre a conciliare lavoro e famiglia, trovano il tempo di trovarsi un paio di volte alla settimana per divertirsi dietro a una palla a spicchi, anche ricordiamolo autotassandosi; ripartite dopo due anni di stop per la pandemia grazie agli sforzi della giocatrice/coach Nicoletta Frigoli hanno vinto come detto il Campionato Regionale con 2 sole sconfitte in dieci partite sconfiggendo in finale la PF Pisa, ulteriore soddisfazione è stata la Coppa vinta da Federica Ultimieri quale miglior realizzatrice del Torneo.

Adesso le amaranto parteciperanno al Campionato Italiano a Rimini che vedrà otto squadre provenienti da tutta Italia; sarà importante già vincere la prima gara venerdì (l’avversario sarà reso noto in settimana) per accedere alla semifinale, se invece saranno sconfitte si batteranno per il trofeo di consolazione dal quinto all’ottavo posto ma comunque vada sarà una bellissima esperienza per un Gruppo come detto con la “G” maiuscola.

Ma alla Finali Nazionali UISP di Rimini (che partiranno Giovedì 15 con il Campionato Tricolore Maschile per proseguire da venerdì 16 a domenica 18 con svariati tornei che vanno da quello Femminile alle Coppa Italia Maschili e Femminili a vari giovanili) Livorno sarà rappresentata pure dall’arbitro Luca Turini, giusto premio per un Direttore di Gara che si è sempre contraddistinto sia in FIP che in UISP oltre che per le qualità tecniche anche per quelle umane, non disdegnando di recarsi anche a tarde ore infrasettimanalmente sia a Livorno che fuori a dirigere partite. In bocca al lupo anche a lui.

