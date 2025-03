Le ForiTempo tornano in campo nel campionato Uisp

L’associazione Uisp per prima ha creduto nel movimento amatoriale femminile che insieme a squadre come quella delle ForiTempo dà il via dell’ottavo anno consecutivo al campionato che quest’anno sarà intitolato a alla memoria di Cristiana Bechini

La prima giornata vede Le Foritempo scontrarsi subito fuori casa contro Montecatini giovedì 20 marzo avvio il fischio d’inizio.

LeForiTempo dopo le innumerevoli richieste ,hanno deciso di accogliere nuove atlete che da quest anno andranno a rimpolpare il comparto.

Tutte a disposizione di coach Frigoli pronte per tenere alto il nome che le contraddistingue da 8 anni

Quest’anno in giallo blu grazie a Gati Italia: Adorni Pallini, Banchini, Benigni, Bonaccorsi, Bosi, Carboni, Cervino, Della Torre, Giuliani C., Giuliani R., Girardi, Macchi, Malfatti, Maltinti, Micacchi, Michelucci, Petreschi, Profeti, Picchi, Ultimieri, Vanni, Vannozzi.

