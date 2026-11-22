Le Ladies Libertas non si fermano: terza vittoria consecutiva in trasferta (56-80)

Vivien Borondy - foto LBF

Un successo netto (56-80) importante, arrivato su un campo, quello di Costa Masnaga, che nella passata stagione aveva riservato soltanto delusioni, con due sconfitte maturate entrambe a fil di sirena

Le Ladies Libertas Livorno continuano a correre e conquistano la terza vittoria consecutiva lontano dal parquet di casa. Un successo netto (56-80) importante, arrivato su un campo, quello di Costa Masnaga, che nella passata stagione aveva riservato soltanto delusioni, con due sconfitte maturate entrambe a fil di sirena. Stavolta, però, la storia è stata diversa. Le padrone di casa partono meglio e chiudono in vantaggio il primo quarto, ma le amaranto reagiscono con un parziale di 9-0 che permette loro di ribaltare l’inerzia della gara e andare all’intervallo avanti nel punteggio.

La svolta arriva dopo la pausa lunga. La squadra di coach Andreoli alza sensibilmente l’intensità difensiva, limita completamente le soluzioni offensive delle avversarie e piazza un devastante 20-6 nel terzo periodo, prendendo definitivamente il largo. Smith e Toffali guidano il primo allungo, poi sono Gilli e Borondy a mettere la firma sull’accelerazione amaranto. Al termine della terza frazione il vantaggio è di 19 punti e la partita è ormai saldamente nelle mani delle livornesi. Nell’ultimo quarto le Ladies amministrano senza particolari difficoltà, mantenendo sempre il controllo e portando a casa una vittoria preziosa. Un altro successo in trasferta per le amaranto, che confermano il loro ottimo momento di forma, agguantano il quarto posto in classifica e compiono un passo importante nella corsa alla qualificazione alla Coppa Italia.

Tra le singole spiccano le prove delle due americane Smith con l’ennesima doppia doppia e Hoppie best scorer.

Hoppie* 19 (7/10, 1/5), Sammartini 4 (2/5, 0/3), Toffali L.* 4 (1/2, 0/1), Natali 8 (4/7, 0/4), N’Guessan 4 (0/2, 0/1), Cornelie* 5 (2/7 da 2), Poggio 2 (1/2 da 2), Gilli 10 (2/4, 1/2), Smith* 15 (6/18, 1/2), Borondy* 9 (2/5, 0/2)

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