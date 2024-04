Le mini pattinatrici della Polisportiva La Rosa si esibiscono alla fase regionale Fisr dei Primi Passi

Un successone, come avviene ogni anno, per le mini atlete del mondo rotellistico del pattinaggio artistico, che per la prima volta si sono cimentate ad esibirsi davanti ad un pubblico diverso e numeroso, con gli applausi strappati da un espressione di pura ingenuità o di estrema tenerezza. Abbiamo potuto ammirare l’esibizioni di bambine e bambini di 5/6 anni e poco più scorgendo tra molti di loro quando la paura, il timore ma anche la bella determinazione e la convinzione di saper essere dei bravi pattinatori, la simpatia di seguire con spontanee espressioni note di musica dei film Disney, dei tormentoni dell’ estate o piuttosto dei brani pieni d’energia e ritmo.

La cosa più importante e bella da vedere è la nascita di una passione, che con il tempo, ci auguriamo, conduca questi mini atleti a diventare dei campioni. L’insegnamento che dà questo percorso a livelli dei Primi Passi, è di arrivare a preparare i bambini a voler diventare atleti, ad imparare a muovere i primi passi per costruire una danza del domani sulle rotelle. La polisportiva La Rosa Livorno sabato 20 e domenica 21 aprile ha partecipato a Forcoli, società organizzatrice Nuova Primavera con 17 mini atlete dalla classe 2018 fino alla 2014.

Tra queste bambine due erano disabili, due Special Athletics, che superando ogni inclusività e allenandosi a lezione con le loro amiche normodotate, sono riuscite a produrre un loro balletto, a seguire un programma come tutte le altre bambine e a superare anche difficoltà di livello base passando a livelli superiori. La pratica dello sport per queste due bambine è di grande importanza perché migliora l’ attività cognitiva, la concentrazione, il coraggio, la propria autostima e autonomia, la determinazione, ma soprattutto lo stare con le altre bambine stimola oltre che il rapporto anche la conoscenza dell’altro, e non solo in un senso ma per entrambi. Questo è davvero un arricchimento a tutti i livelli, tecnico, emozionale, di relazione.

Ma adesso è giunto il momento di presentarle: Giulia Coraggio, Bosinico Mia, classe 2018, Pieracci Caterina, Di Girolamo Nicole,2017, Mehmeti Kiara, Licciardiello Ginevra, Ciulli Vittoria 2016, tutte alla prima esperienza regionale.

Ginevra Maria Fortuna, una bambina down che ha commosso tutto il pubblico presente, per la sua energia che ha sprigionato durante la sua esibizione, riscuotendo lunghissimi applausi da tutti, Arianna Balleri, una bambina dolcissima con problemi di autismo, che ha presentato un programma tecnico di secondo livello, sfidando tutte le sue paure e timori perché sempre preoccupata di non essere in grado di saper fare. Insieme a lei le amiche Fantozzi Ambra, simpaticamente ha pattinato sulla canzone delle Spice girls, Corda Vanessa che invece ha scelto un ritmo più caliente di un Passito avanti Maria, mentre Maria Isabella Buzhnitsa che ha pattinato interpretando Mercoledì Addams, Petracco Luna invece ha divertito il pubblico con Set it all free. per la categoria 2012 Pieracci Margherita con il tormentone Sanremese dei Ricchi e Poveri, e Biagini Viola con Barbie Girl. Un applauso a tutte queste bambine viene dalla squadra della polisportiva La Rosa Livorno che spera che un giorno qualcuna di loro raggiunga il sogno di diventare una campionessa di pattinaggio artistico. Tutte queste bambine sono seguite dal tecnico Perfetti Giuliana, dalla campionessa mondiale Tinghi Letizia e dal preparatore atletico della nazionale Andrea Bientinesi.

