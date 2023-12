Le pagelle di Pielle-Crema. Chiarini un quarto da one man show. Laganà e Campori… dalla panca con furore!

Matteo Laganà in palleggio (foto Bellaveglia). Decisivo il suo apporto nel finale di partita

Nell'ultimo tempino si accende Chiarini che con 11 punti trascina la squadra alla vittoria. Decisivo anche Laganà con due sue bombe e Luca Campori che si fa sempre trovare pronto e reattivo. Ecco le pagelle che la redazione di QuiLivorno.it confeziona per il team che, nella giornata in corso, gioca il match tra le mura amiche

di Giacomo Niccolini

La Pielle soffre, annaspa… va sotto, riaffiora e vede la riva. E così anche questo giro, davanti a un PalaMacchia indiavolato di biancoblu, la Caffè Toscano riesce a portare fino alla riva, dopo una tempesta iniziale, questa splendida vittoria contro una Logiman Crema davvero tosta che ha fatto tremare coach Cardani per tre quarti buoni. Nell’ultimo tempino si accende Chiarini che con 11 punti in un solo quarto trascina la squadra al trionfo finale grazie anche all’apporto dalla panchina di Laganà, decisive due sue bombe, e Luca Campori che si fa sempre trovare pronto e reattivo ogni qualvolta il coach decide di schierarlo. Ecco le pagelle che la redazione di QuiLivorno.it confeziona per il team che, nella giornata in corso, gioca il match tra le mura amiche.

Chiarini 8 – Accende l’ottovolante nell’ultimo quarto. Prende il megafono e inizia ad urlare il più classico dei “venghino venghino si’ore e si’ori” e carica tutti sul suo personalissimo luna park che si illumina a festa per il tripudio biancoblu. Mette a segno 11 punti (dei 23 totali!) solo negli ultimi 10 minuti. Chiude il ruolino di marcia con 80% da tre punti. El Bandolero innesca la quinta. Chiede l’autorizzazione a Houston di far partire il razzo e manda in orbita la Pielle. MAJOR TOM

Laganà 7,5 – Sposa il pallone con la retina schiaffandolo dentro per ben due volte dalla lunga nel momento caldissimo e “sudatissimo” del match. Un po’ come nei film dove il protagonista deve scegliere se tagliare il filo rosso o il filo blu per salvare tutti i suoi compagni da un’esplosione certa, Matteo Laganà indossa i panni di MacGwyer e, se nella serie Tv il protagonista con un limone fabbricava una bomba all’idrogeno, lui con un pallone in mano trasforma il match in due punti da appendere in classifica dal peso specifico dell’osmio. ALCHIMISTA

Campori 7 – Il capitano non delude mai. Come il pandoro a colazione nei freddi dicembri, come il ponce caldo a spiombare, come le infradito e Calafuria, come il tramonto alla Terrazza. Costringe gli avversari a 6 falli su di lui, sinonimo di mosca atomica che ronza e non fa dormire le difese, serve tre assist sul panno verde dell’all-in piellino, va in doppia cifra con 10 punti segnati in un finale in stile “The Floor is Lava”, decide che… massì 6 rimbalzi quasi quasi me li prendo questa sera. Pecca solo con 4 palle perse ma il timbro sulla raccomandata spedita a Crema è anche, e soprattutto, merito suo. MAIL DELIVERED

Lo Biondo 6 – Salva la prestazione grazie agli 8 rimbalzi di prepotenza strappati nel pitturato e allo spessore difensivo che chiude la saracinesca a suon di sportellate in stile batti-batti. Là davanti però sto giro di giostra, è confuso. Si sente come Alice nel Paese delle Meraviglie quando, incontrando il Brucaliffo, non sa rispondere alla domanda farcita di fumo “Chi essere… tu?”. Ma, rifacendosi anche alle parole del coach del post partita, la spia della benza inizia a illuminarsi e lui deve mettere la freccia per fare un po’ di super. IN RISERVA

Manna SV – Un minuto a referto. Il tempo di timbrare il cartellino dalla lunetta, riporre il panierino nella cartella e di alzare la mano alla chiamata del coach. SI’ SENSEI!

Pagani 5,5 – Rimane impantanato come Atreju nel Nulla che inghiotte Fantasia. Falkor, stavolta, non arriva a salvarlo. Tre sole perline per la collana della vittoria che si inanellano però nel tanto filo da torcere dato all’attacco avversario. Ci mette il fisico. Ci mette i muscoli. Compensa così. Ma si può dare di più, senza essere eroi. PERCHE’ E’ DENTRO DI NOI

Rubbini 6- Partita un po’ in ombra per il Mago che si nasconde dietro al cilindro. Stavolta i conigli non escono facili come le ciambelle con il buco e il 5 biancoblu fatica a ingranare in una serata dove la difesa a zona di Crema impasta per bene le bocche da fuoco Pielle per tre quarti. Chiamato alla lavagna, al sufficienza la strappa. Ma anche lui è alla ricerca di un distributore. IN OMBRA

Ferraro 6,5 – Max ottiene per lo meno la nomination come miglior attore non protagonista per una partita dove viene spremuto per 32 minuti sicuramente ci mette l’intensità giusta per resistere all’onda d’urto dei due parzialoni di 9 a 0 sparati ad inizio primo e terzo quarto dalla Logiman. Non è sicuramente il giocatore che uscito dal palazzetto ti è rimasto in bocca e nella mente ma è sicuramente quel giocatore che serviva in una partita come questa dove c’era da sudare e giocare sporco. NON E’ L’EROE CHE MERITAVAMO MA E’ L’EROE DI CUI AVEVAMO BISOGNO

Diouf 6 – Anche se non è la sua miglior partita, ma in generale non è certo la miglior partita della Pielle, il ragazzone senegalese della Pielle non molla. Mai. Sì, vero, lassù ai piani alti arriva un po’ di nebbia, l’ossigeno è rarefatto ma i suoi 10 punti li mette anche stasera. E sapete perché? Perché è sempre lì e non si risparmia. Vorremmo dargli mezzo punto in più ma: 3 soli rimbalzi (ci aveva abituato a score ben più importanti sotto le plance) e soprattutto 4 palle perse, è davvero troppo per poter avere qualcosa di più della sufficienza. I palloni regalati… punto dolente della Pielle: 17 in totale, 4 tutti suoi. Potevano far male. Molto male. La partita si è raddrizzata. Ma… occhio! BARCOLLA MA NON MOLLA

