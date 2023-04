Le pattinatrici livornesi brillano agli Internazionali di Roma

Gli Internazionali di Roma di pattinaggio hanno visto la partecipazione di oltre 500 atleti e le pattinatrici livornesi hanno brillato. Le gare per consentire la larga partecipazione si è svolta su 3 piste, con oltre 4.000 spettatori

Gli Internazionali di Roma di pattinaggio hanno visto la partecipazione di oltre 500 atleti e le pattinatrici livornesi hanno brillato ottenendo due ori e un bronzo con Beatrice Nannipieri (Circolo Polisportivo La Rosa) e Serena Notaristefano (Circolo La Cigna-Gymnasium) che si sono imposte nella categoria Giovanissimi “A” e “B” e un sesto posto con Vittoria Cirico (Circolo La Cigna Gymnasium).

Nella categoria giovani promesse 6° posto per Michelle Manolio (Circolo La Cigna Gymnasium). Nella categoria Divisione nazionale “A” 11° posto per Samira Carmignani e nella “B” 11° posto per Vittoria Pireddu entrambe del Circolo La Cigna Gymnasium. Le gare per consentire la larga partecipazione si è svolta su 3 piste, con oltre 4.000 spettatori.

