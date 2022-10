Le Rebels Girls Pielle raccolgono materiale scolastico per i più bisognosi

L'iniziativa ragazze della Curva Sud della Pallacanestro Livorno con la collaborazione di Appartenenza Labronica era finalizzata alla raccolta di materiale scolastico da destinare ai bambini della nostra città che ne hanno necessità

Si conclude l’iniziativa #ciregaliunquaderno? delle Rebels Girls Pielle in collaborazione con Appartenenza Labronica.

Tutto il materiale è stato consegnato ad Appartenenza Labronica nella giornata di venerdì presso la sede dell’associazione di via Piemonte.

Doverosi i ringraziamenti a tutto coloro che hanno contribuito alla raccolta in ogni modo, grazie chi ha partecipato in maniera attiva, grazie a chi ha messo a disposizione i propri locali e grazie di cuore anche a chi ha donato una sola matita.

Infine grazie ancora ad Appartenenza Labronica per il suo impegno quotidiano. Sicuramente non sarà l’ultima iniziativa delle Rebels Girls della Pielle, che già stanno pensando alla prossima.

