Le sezioni nautiche confermano Senzacqua alla guida della Rappresentanza

Una foto della partenza dell'ultimo Palio Marinaro (2024) in una immagine di FOTO NOVI. Nella seconda immagine un primo piano di Senzacqua

Dario Senzacqua: "Sono orgoglioso di rappresentare nuovamente il gruppo dei presidenti. In questi anni, siamo riusciti a valorizzare il mondo del remo come nessuno aveva fatto prima. Ringrazio il sindaco e tutto il suo entourage per la volontà di non far morire questo sport e, soprattutto, di non mettere in un cassetto la nostra livornesità"

Le Sezioni Nautiche Livornesi hanno ufficialmente confermato Dario Senzacqua come presidente della rappresentanza per un altro mandato. In un recente intervento, Senzacqua ha espresso il suo orgoglio per il nuovo incarico e ha sottolineato i risultati ottenuti negli anni passati.

“Sono orgoglioso di rappresentare nuovamente il gruppo dei presidenti. In questi anni, siamo riusciti a valorizzare il mondo del remo come nessuno aveva fatto prima – ha dichiarato Senzacqua – Desidero ringraziare il sindaco e tutto il suo entourage per la volontà di non far morire questo sport e, soprattutto, di non mettere in un cassetto la nostra livornesità”.

Con l’inizio della stagione remiera alle porte, Senzacqua prevede un anno impegnativo e altamente competitivo. “La consegna anticipata dei gozzi contribuirà ad alzare ulteriormente il livello di competizione – ha aggiunto – Auguro un caloroso in bocca al lupo a tutte le sezioni nautiche”.

La comunità del remo livornese si prepara dunque a un’altra stagione entusiasmante, con la speranza di continuare a crescere e a portare in alto i colori della città.

