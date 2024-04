Leonardo Giudice: l’atleta livornese di Calcio da Tavolo con oltre 50 milioni di views sui social

Il giovane atleta livornese ha contribuito alla promozione della sua squadra, il Subbuteo Club Labronico, in Serie A. Ma i video dei suoi gol, pubblicati sull’account instagram della FISCT, sono diventati virali, con oltre 50 milioni di views e più di 1 milione e mezzo di like

La gioia per la promozione in Serie A è tutt’ora viva nel Subbuteo Club Labronico. Un’impresa ottenuta un paio di settimane fa, presso il Palazzetto dello Sport “Alfredo Romboli” di Colleferro (Roma), in occasione del girone di ritorno dei Campionati Italiani a squadre di Calcio da Tavolo 2023/2024.

Una cavalcata trionfale, ottenuta grazie alle 10 vittorie consecutive (su 11 partite in programma nel girone di ritorno) conquistate ed al conseguente primo posto in Serie B, che ha consentito, alla squadra amaranto, di accedere direttamente in Serie A nella prossima stagione.

Fiore all’occhiello di questa compagine è certamente il giovanissimo Leonardo Giudice, classe 2003 e pluricampione del Mondo e d’Europa (a squadre ed individuale), in questa disciplina, nelle diverse categorie Juniores (Under12, Under16 e Under20), fin dal 2012. Leonardo ha letteralmente trascinato, a suon di gol, la sua squadra (nella quale milita fin dagli albori), segnando la prima rete, in occasione del weekend in quel di Colleferro, contro il Subbuteo Casale (diretta concorrente per la promozione), pareggiando, nel secondo tempo, l’iniziale svantaggio e contribuendo alla vittoria (la prima delle dieci consecutive) contro la formazione piemontese.

IL VIDEO DEL GOL DI LEONARDO GIUDICE DIVENTA VIRALE – Una rete di pregevole fattura, siglata dopo un inserimento nella parte sinistra del campo ed una rasoiata che si è insaccata sul palo opposto, il cui video è stato anche pubblicato sui social ufficiali della FISCT ottenendo dei risultati incredibili in termini di visualizzazioni ed interazioni. In poche ore, infatti, il reel di Instagram del gol di Leonardo Giudice è diventato virale, raggiungendo, attualmente, più di 1 milione e mezzo di like e quasi 50 milioni di views (cifre che vengono ampiamente superate se consideriamo anche i 5 milioni di visualizzazioni e gli oltre 600.000 like del video dell’altro gol segnato dall’atleta livornese contro SPQR MMIX Subbuteo Roma).

Leonardo Giudice è attualmente considerato, a ragion veduta, uno dei prospetti migliori, a livello internazionale (attualmente occupa la posizione n.11 nel Ranking Open della FISCT) della disciplina del Calcio da Tavolo, ma le sue prodezze stanno contribuendo anche all’ulteriore diffusione e promozione di questo sport, che mai come in questi mesi sta ottenendo un engagement altissimo. Basti pensare, ad esempio, che le dirette live dei Campionati Italiani disputati a Colleferro nel fine settimana del 13 e 14 aprile 2024 e trasmesse sul canale TikTok della Federazione, sono state viste da mezzo milione di utenti, mentre i video dei gol pubblicati nelle ultime settimane sull’account Instagram della FISCT (che in queste ore ha raggiunto i 50.000 followers) hanno superato gli 85 milioni di views.

IL SUBBUTEO CLUB LABRONICO – Il Subbuteo Club Labronico nasce nel 2009 inizialmente come gruppo amatoriale, per poi passare all’attività agonistica del Calcio da Tavolo nel 2014 con l’adesione alla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT), ottenendo prima la promozione, dalla Serie D alla Serie C, nel 2017, per poi approdare in Serie B nel 2019. Il club livornese pratica sia la disciplina del Calcio da Tavolo che del Subbuteo Tradizionale (vincendo anche il Guerino d’Oro nel 2023) e può vantare tre squadre filiali e diversi tesserati che si incontrano tutti i giovedi sera (dalle ore 21) presso il circolo “Nova Incanto”, a Stagno, in via Giovanni Verga n.60. Una sede dedicata al calcio in miniatura (e non solo) aperta a tutti, con la possibilità di cimentarsi nel celebre gioco del calcio a punta di dito e, perché no, provare a diventare il nuovo Leonardo Giudice del futuro.

