Leonardo, studente e motociclista: “Sogna di diventare un pilota”

Foto inviate dalla famiglia di Leonardo che ringraziamo per la disponibilità

Cresciuto a pane e moto, il 18enne livornese frequenta il Vespucci-Colombo e corre nel team Str. Il padre: "Un giorno ci ha detto che non voleva più giocare a calcio ma andare in moto. E da lì è iniziato il suo percorso". Ad aprile parteciperà al campionato italiano di velocità che lo scorso anno lo ha visto arrivare 8° su 26 alla prima partecipazione

di Giulia Bellaveglia

Leonardo Bonechi, livornese doc, classe 2006, è cresciuto a pane e moto. Il giovanissimo motociclista nella vita di tutti i giorni è uno studente e frequenta l’Istituto Vespucci-Colombo ad indirizzo logistica, mentre in quella da pilota fa parte, ormai già da qualche tempo, del prestigioso Team Str. “Quando era piccolo – racconta il padre Simone – giocava a calcio ma, è inutile nasconderlo, ha sempre avuto la passione per tutto ciò che ruota intorno al mondo del motociclismo. Un giorno disse a me e a sua mamma che non voleva più giocare a calcio, ma voleva andare in moto. E da lì è iniziato il suo percorso. È partito con i corsi della federazione, poi vedendo che andavano particolarmente bene abbiamo deciso, con non pochi sacrifici, di acquistare il mezzo. Ammetto che quando ce lo disse siamo rimasti senza parole, anche abbastanza spaventati dalla tipologia di sport. E tutt’ora, ogni volta che andiamo ad una gara, non è una passeggiata di salute per noi. Ma è una sua passione ed è giusto coltivarla come si deve”. Un percorso bello, ma che richiede tanto impegno. “Ogni giorno studia e poi si allena, e tutte le domeniche fa allenamento sul circuito. Le sessioni consistono sia nella classica sala pesi, che nella bicicletta e, ovviamente, in pista, a Cecina. Se mi si chiedesse un’altra cosa che gli piace fare non mi verrebbe in mente niente, è esclusivamente concentrato su quello”. Alle spalle c’è già un’esperienza importante. “Nel 2022 ha preso parte al campionato italiano di velocità e si è classificato 8° su 26 alla prima partecipazione. Il 28 aprile ci riproverà, sarà la seconda volta, quindi arricchita da un po’ più d’esperienza. Lo scopo, per ora, è cercare di fare meglio dell’anno scorso”. E per il futuro le idee sono già chiare. “Il suo obiettivo sarebbe fare il pilota vero e proprio. E noi glielo auguriamo con tutto il cuore”.

