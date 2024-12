Libertas 1947-APU Udine 85-60. Immensi amaranto! Affondata la terza forza del campionato

FOTO NOVI

Immensa Libertas Livorno 1947. La partita che tutti speravano ma che nessuno si aspettava. Finisce 85-60! Proprio nel momento più caldo, dopo che la scorsa settimana gli amaranto erano usciti tra i fischi della Curva. Banks chiude con 29 punti

di Giacomo Niccolini

Immensa Libertas Livorno 1947. La partita che tutti speravano ma che nessuno si aspettava. Finisce 85-60! Proprio nel momento più caldo, dopo che la scorsa settimana gli amaranto erano usciti tra i fischi della Curva. Stasera contro Udine Fantoni e compagni sono dei leoni e la APU Udine può solo ammirare una partita perfetta del quintetto di Andreazza. Cuore oltre l’ostacolo, Fantoni in campo con una maschera protettiva per una botta rimediata a gioco fermo, senza Nazzareno Italiano uscito dopo 3 minuti per infortunio. Succede di tutto. Prima è Hooker a trascinare la LL. Poi Banks dopo 4 palle perse dice: è l’ora di svegliarsi dal torpore. E mette in campo una partita da leccarsi i baffi con 29 punti messi a segno! Bargnesi mette una bomba allo scadere del terzo quarto da casa sua. E’ il segnale che stasera gli Dèi del Basket sono tutti amaranto. Andreazza sorride. Che vittoria! Affondata la terza forza del campionato.

Parte alla grande la LL che non dà fiato alla Apu Udine e nei primi cinque minuti mette un bel parziale che lascia a zero gli ospiti: 9-0. Unica nota negativa l’uscita per infortunio di Nazzareno Italiano che fa tutto da solo ed è costretto ad uscire dal rettangolo dopo neanche 3 minuti. Bene l’impatto di Tozzi. Allinei segna la tripla del 14-6. Udine reagisce e prova a rosicchiare qualcosa. Ma Bargnesi li ricaccia indietro con una tripla del 19-8 a fine primo quarto. Finisce il tempino sul 21-8. Grande difesa amaranto.

Secondo quarto in cui la Libertas raggiunge il +10 sul 25 a 15 e con una bellissima tripla di Hooker allo scadere dei 24 secondi si porta sul massimo vantaggio del 28 a 17 a metà della ripresa. Poi Banks sbaglia il passaggio e sul ribaltamento di fronte Alibegovic mette la tripla del 28 a 20. Male Buca che sbaglia l’ennesimo pallone. Poi si sveglia Banks! Due triple di fila per la guardia USA. E sul punteggio di 36 a 22 si va all’intervallo. Grande Libertas.

Terzo quarto che continua sulla falsa riga dei primi due con gli amaranto padroni del gioco. A metà frazione LL avanti per 45 a 31. Fantoni in campo con una maschera protettiva al naso a causa di un colpo ricevuto al volto a gioco fermo a fine secondo quarto. La Libertas tocca il massimo vantaggio di +19 sul 55-34 poi Bargnesi chiude il quarto con una tripla da casa sua. Rimbalzo e tiro allo scadere da canestro a canestro: ciuf! 64-45!

Ultimo quarto impressionante. La Libertas conclude la cavalcata. Banks chiude con 29 punti. Il PalaMacchia è un tripudio. Finisce 85 a 60. Terza forza del campionato abbattuta.

Condividi:

Riproduzione riservata ©