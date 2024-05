Libertas a Jesi per tentare il blitz del 3 a 0

Ricci in palleggio in uno scatto di Giulia Bellaveglia

Andreazza: "Sarà importantissimo l'approccio al match cercando di tenere la partita nei binari che vogliamo noi. Mi aspetto un grande aiuto come sempre dai nostri tifosi"

La Akern Libertas è chiamata al blitz sul parquet di Jesi, al PalaTriccoli (palla a due ore 20,30), per tentare di archiviare questa serie di semifinale e portarsi sul 3 a 0. Risultato che consegnerebbe le chiavi in mano ai ragazzi di Andreazza per la finalissima playoff da giocarsi tra la vincente tra Roseto e Fabriano (in vantaggio la prima per 2 a 0).

Fiato sospeso per Francesco Fratto che, claudicante dopo gara 2 per una botta alla caviglia destra, sarà sicuramente in panchina con la squadra ma non è detto che venga utilizzato nella rotazione. Il giocatore è stato infatti tenuto precauzionalmente a riposo in questi giorni di allenamento che hanno diviso gara 2 dalla trasferta jesina. “Abbiamo visto tutti nelle prime due gare che Jesi è squadra solida e non molla mai – ha detto Andreazza alla vigilia di questa terza gara della serie delle semifinali playoff – Sarà importantissimo l’approccio al match cercando di tenere la partita nei binari che vogliamo noi. Mi aspetto un grande aiuto come sempre dai nostri tifosi”. Tifosi che, nonostante la lunga trasferta in un giorno lavorativo, saranno presenti nell’ordine di una cinquantina, e forse più, sugli spalti del palazzetto marchigiano.

