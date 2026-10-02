Libertas, a Mestre “A muso duro” nel giorno del debutto da presidente di Fantoni

Sabato alle 20.30 la doppia elle sarà di scena al Taliercio contro una Mestre reduce dal largo successo di Torino. Una partita speciale per Fantoni, che torna nel luogo dell’ultima trasferta da giocatore amaranto

Per la seconda giornata del campionato di serie A2, sabato 3 ottobre alle 20,30 la Libertas Livorno 1947 giocherà sul campo del Palasport Taliercio contro la Gemini Mestre (arbitri Tirozzi, Tallon ed Ugolini). Si tratta di una partita che – a prescindere dal risultato finale – è comunque destinata a rimanere nella storia perché è la prima della LL con Tommaso Fantoni nella nuova veste di presidente della società.

Il dato curioso sta nel fatto che l’avventura di Fantoni al vertice della piramide amaranto inizia là dove l’ex capitano della Libertas giocò la sua ultima partita in trasferta: era il 18 aprile e la LL vinse per 90 a 82. Quel precedente, però, ormai appartiene al passato. Domani sera la squadra di Andrea Diana è attesa da un impegno di alto livello. Mestre, infatti, già alla prima giornata ha dimostrato per intero il proprio valore andando a vincere con largo margine sul campo di Torino. Nell’occasione sono state scintillanti le prestazioni degli americani Curry (25 punti) e Valence (19 e 14 rimbalzi). Attenzione, però anche al gruppo italiano. Capitan Galmarini è una sicurezza. L’ex Costantino Bechi guida bene la squadra dalla cabina di regia e i giovani Valsecchi e Calbini sono assai insidiosi. Nota a margine per Matteo Gherardini, nativo di Pescia, ma formatosi cestisticamente a Livorno. Dopo un’ottima stagione vissuta a San Severo, gli si sono aperte le porte delle serie A dove intende ben figurare. In casa Libertas sono costantemente monitorate le condizioni di Matt Tiby che non gioca ormai da quattro settimane. Coach Diana – di concerto con lo staff medico – stabilirà in extremis se concedergli qualche minuto. Dopo il sofferto successo con Pistoia, la Libertas vuole conquistare altri due punti. Per farlo sarà necessario mantenere per tutti i 40’ una elevata soglia di attenzione. Mestre è una squadra ‘da corsa’ in grado di approfittare anche del minimo calo di tensione degli avversari. La costanza di rendimenti spalmata su tutta la partita è la chiave per aprire la cassaforte della Gemini.

(Clicca qui per ascoltare la conferenza stampa pre-partita di coach Diana).

Condividi:

Riproduzione riservata ©