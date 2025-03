Libertas a Pesaro per vincere. Programmata la presentazione di Iozzelli e Benvenuti

A sinistra Giulio Iozzelli a colloquio con il presidente della Fondazione Libertas, Yann Inghilesi (foto Novi)

La Libertas torna in campo dopo il doloroso ko interno contro Cento. Lo fa andando a Pesaro per una trasferta tutt’altro che agevole. Ma la parola d’ordine, per continuare a sperare in una salvezza senza le forche caudine dei playout, è solo una: vincere. Palla a due domenica 30 marzo alle 18.

Nel frattempo la società ha finalmente piazzato in calendario la data di presentazione del nuovo consulente sportivo annunciato ormai circa un mese fa con l’avvento di coach Di Carlo, Giulio Iozzelli. L’ex giemme di Cento sarà presentato a popolo libertassino e stampa martedì 8 aprile alle 17 nei locali della sede di via Pera insieme al presidente Marco Benvenuti che tornerà nella sua Livorno. dagli Usa nei primi giorni di aprile.

Al momento dal mercato nessuna nuova. Si continua così. E al momento le sirene della serie A1 per Hooker sono tornate in fondo al mar, come canterebbe Ariel della Sirenetta.

Ma andiamo ad analizzare il match contro Pesaro con le parole del vice coach e del diesse amaranto

Cesare Riva (vice allenatore) – “Giocare a Pesaro è sempre un piacere e un motivo di orgoglio, perché è una città che, come Livorno, ha scritto pagine importanti della pallacanestro italiana ed è abituata a stare al piano di sopra. All’andata con loro giocammo una delle partite più belle spinti dal nostro pubblico, ma da quella partita Pesaro è cresciuta, inanellando una serie di vittorie consecutive che l’hanno portata a lottare per un posto nei playoff. Pesaro è una squadra lunga e ben attrezzata, con italiani veterani e guidata dal talento offerto dei due americani. Ahmad ha una capacità di fare canestro che poco si vede in A2 e King è un giocatore versatile e atletico. Da parte nostra sappiamo che la sconfitta di domenica con Cento ha complicato la corsa alla salvezza diretta, ma in settimana abbiamo lavorato con determinazione ancora maggiore, perché il campionato non è finito domenica scorsa. In queste ultime giornate daremo tutto come sempre, per trovare i punti necessari per provare la rincorsa a Orzinuovi e Cento. Se poi non raggiungeremo l’obiettivo, il 27 aprile ci faremo trovare nelle condizioni migliori per le partite di maggio”.

Gianluca Mannucchi (direttore sportivo) – “Giochiamo contro una grande squadra, dal passato glorioso, in un impianto ovviamente che trasuda storia, però in questo momento possiamo lasciare poco spazio al romanticismo, perché giochiamo una partita per noi importantissima. Cercheremo di ripetere il successo dell’andata, anche se sappiamo benissimo che in questo momento Pesaro è diversa da quella che si presentò al PalaMacchia, contro la quale vincemmo agevolmente. Comunque sia, la squadra sta bene, veniamo da due vittorie e da una partita giocata comunque punto a punto e persa per alcuni episodi; perciò, siamo pronti a dare battaglia, pur consci che ovviamente si tratta di una trasferta dura e poi contro una grande squadra che – dopo i problemi iniziali – ha iniziato a viaggiare con un ruolino di marcia abbastanza importante”.

