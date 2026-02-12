Libertas a valanga. Una vittoria… Reale: 87-62

Che partita, signori! Roba da stropicciarsi gli occhi. Venti minuti di assoluta perfezione, di un dominio incontrastato contro una Reale Mutua Torino letteralmente annichilita. Gialloblù in difficoltà fin dalla prima palla a due e Libertas subito padrona del campo

Come rendere facile una partita sulla carta complicata. Per informazioni, citofonare al Modigliani Forum e chiedere di Andrea Diana e dei suoi ragazzi. Che partita, signori! Roba da stropicciarsi gli occhi. Venti minuti di assoluta perfezione, di un dominio incontrastato contro una Reale Mutua Torino letteralmente annichilita. Gialloblù in difficoltà fin dalla prima palla a due e Libertas subito padrona del campo grazie ad un approccio perfetto alla partita e ad una concentrazione feroce. Il primo quarto è stato una passeggiata per gli Amaranto e una via crucis per i Gialloblù che hanno trovato il primo ed unico canestro della prima frazione dopo 6’ e 14” con Allen sul 19 a 2 per la LL. Mortificante per gli ospiti il parziale al 10’: 31-4 con la Libertas che tirava 12/17 dal campo contro l’1/17 dei Piemontesi. Terribile la differenza nella valutazione di squadra: 50 a -5. Torino ha prova ad uscire dal torpore con una tripla di Schina in avvio di secondo quarto, ma l’onda amaranto ha travolto la squadra di Moretti andata al riposo sul -39: 58-19. Il resto è stato un lunghissimo esercizio stilistico, un garbage time di 20’.

A inizio terzo quarto la Libertas ha raggiunto il massimo vantaggio sul +43 (67-24), prima di alzare il piede dall’acceleratore. Torino ha approfittato del calo di concentrazione della squadra di Andrea Diana per contenere il passivo in termini complessivamente accettabili. Per la Libertas è la seconda vittoria consecutiva interna dopo l’altro successo arrivato in scioltezza contro Ruvo di Puglia, domenica. MVP della serata il solito Matt Tiby. Per lui 28 punti, 9 rimbalzi e 32 di valutazione in appena 23’ di permanenza in campo.

Bi.Emme Service Libertas Livorno – Reale Mutua Torino 87-62 (31-4, 27-15, 16-25, 13-18)

Bi.Emme Service Libertas Livorno: Matthew james Tiby 28 (3/8, 5/8), Luca Possamai 11 (5/8, 0/0), Ariel Filloy 11 (1/1, 3/5), Luca Tozzi 11 (3/5, 1/1), Avery Woodson 10 (1/3, 2/2), Lorenzo Penna 7 (2/3, 1/2), Fabio Valentini 5 (1/3, 1/4), Niccolo Filoni 4 (2/2, 0/0), Tommaso Fantoni 0 (0/1, 0/0), Nilo Genti 0 (0/0, 0/1), Mattia Pacitto 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 18 – Rimbalzi: 40 6 + 34 (Matthew james Tiby, Lorenzo Penna 9) – Assist: 16 (Lorenzo Penna 6)

Reale Mutua Torino: Robert Allen 21 (6/17, 1/7), Macio Teague 10 (2/5, 2/7), Federico Massone 9 (2/6, 1/3), Giovanni Severini 6 (0/0, 2/5), Umberto Stazzonelli 6 (3/4, 0/0), Matteo Schina 5 (0/2, 1/5), Marco Cusin 2 (1/2, 0/0), Lorenzo Tortu’ 1 (0/1, 0/4), Davide Bruttini 0 (0/2, 0/0), Success Eruke 2 (1/1, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 14 – Rimbalzi: 24 8 + 16 (Robert Allen 7) – Assist: 7 (Matteo Schina 3)

