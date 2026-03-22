Libertas a Verona per tornare al successo in trasferta

Dopo la lunga sosta, gli amaranto fanno visita alla Tezenis in una sfida che vale doppio per classifica e morale contro una delle corazzate del campionato

La Libertas Livorno 1947 torna in campo dopo una sosta lunga sedici giorni a causa delle Final Four di Coppa Italia. L’impegno in programma è durissimo: in casa di Tezenis Verona, diretta concorrente per un posto nella griglia di partenza dei playoff e che alla Final Four tricolore ha partecipato vincendo la semifinale con Pesaro prima di uscire sconfitta in finale per mano dei padroni di casa di Rimini.

Per la Libertas si tratta di un test assai probante che saggia i progressi della squadra di coach Andrea Diana, mostrati il 6 marzo in occasione della larga vittoria contro la Fortitudo Bologna. Quel successo ha mitigato l’amarezza per le tre sconfitte consecutive in trasferta (Cremona, Cento, Milano). Serve una vittoria non solo per invertire il trend lontano dal Modigliani Forum, ma anche per la classifica: Verona, infatti, ha gli stessi punti della Libertas e chi vince compie un sensibile passo in avanti.

La Tezenis è squadra costruita per vincere il campionato. Gli americani sono fortissimi: Tyrus McGee e Justin Johnson sono stati avversari in finale promozione l’anno scorso rispettivamente con le maglie di Cantù e Rimini. A Cantù giocava anche Filippo Baldi Rossi, adesso uomo chiave nello scacchiere tattico di coach Alessandro Ramagli, tornato a Verona 40 giorni fa dopo il fallimento di Bergamo. Insieme all’allenatore livornese, l’autostrada in direzione Veneto l’ha imboccata anche Lorenzo Loro, giocatore semplicemente pazzesco in rapporto alla giovane età.

Pericolosi anche gli esterni: in cabina di regia si alternano Diego Monaldi e data-start=”1832″ data-end=”1851″>Tommaso Zampini, mentre Niccolò Bolpin e Matteo Ambrosin garantiscono qualità e continuità. Attenzione anche ai pesi massimi Giacomo Serpilli e Luca Poser, che completano un roster di primissimo livello.

La Libertas si presenta a Verona carica e fiduciosa. La sosta ha permesso al gruppo di fare il pieno di energie e di arrivare in ottime condizioni al cospetto della Tezenis. Palla a due alle 18 di domenica 22 marzo. Arbitri Marco Caforio, Gianluca Pazzaglia e Alen Chersicla.

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