Libertas, al Modigliani arriva la Dinamo Sassari: sfida in diretta Rai

Domenica 22 novembre alle 20.45 gli amaranto di Andrea Diana affrontano una delle squadre più attrezzate del campionato, con diretta su Rai Sport e RaiPlay. Impegno in trasferta per le Ladies di Luca Andreoli, attese sul parquet di Costa Masnaga

di Giulio Ciapini

Vincere per dare continuità all’ottimo percorso. Dopo gli ultimi due successi in trasferta, la Libertas Livorno e le Ladies Libertas Livorno si preparano ad affrontare due gare fondamentali per il cammino di entrambe le squadre. I ragazzi di coach Andrea Diana si trovano ancora in cima alla classifica e non sembrano intenzionati a voler perdere il primato, ottenuto a seguito di un ottimo inizio di stagione: “Siamo a un quarto della stagione. Il nostro cammino è stato eccellente e siamo entusiasti dopo la vittoria di domenica. Abbiamo la miglior difesa del campionato e il terzo miglior attacco. Abbiamo avuto qualche acciacco ma siamo molto contenti” sottolinea il coach.

La sfida di domenica 22 novembre al Modigliani Forum di Livorno (palla a due alle 20:45, diretta su Rai Sport e Rai Play) rappresenta una vera prova di forza per la Libertas, che si prepara ad affrontare la Dinamo Sassari, una tra le squadre più forti del campionato: “Domenica arriva una delle squadre piu forti del campionato, hanno avuto degli infortuni, ma è una squadra che arriva a Livorno con 8 punti di ritardo. Per loro sarà una sfida decisiva, mi aspetto un approccio serio e concreto. Per me sarebbe anche motivo di soddisfazione orgoglio rincontrare i fratelli Vitali, con i quali ho condiviso anni bellissimi a Brescia. Vedere Luca che è stato un mio giocatore, da allenatore fa uno strano effetto” aggiunge Diana. Una partita molto importante e complicata: Sassari dispone di un roster molto lungo e di grande qualità, con giocatori che hanno avuto modo di vivere palcoscenici molto grandi: “Michele Vitali è una delle prime punte, è stato capitano in nazionale l’anno scorso, ha giocato tantissimi in Lba, un giocatore di tutto rispetto. Jeff Brooks è un altro italiano che negli ultimi anni ha giocato in nazionale, ha vinto scudetti a Venezia a Sassari, è un giocatore di altissimo livello, ha giocato in Euro Lega. Riisma giocava l’anno scorso in Serie A a Cantù, hanno due stranieri di buon livello, Grande e Monaldi l’anno scorso hanno giocato molto bene contro di noi. Voglio vedere i tifosi incitare la squadra dall’inizio alla fine. Il coach si è poi soffermato sui punti di forza della squadra, senza tralasciare gli aspetti sui quali c’è ancora margine di miglioramento: “Fino a questo momento il dato più chiaro è la nostra consistenza difensiva, siamo la miglior difesa del campionato, siamo la squadra che sporca le percentuali degli avversari. Dobbiamo aggredirli, evitare di mettere in ritmo una squadra che hanno 7 giocatori su 10 che hanno un’alta percentuale dal tiro da tre punti. La nostra attenzione dovrà essere focalizzata sulla parte difensiva. In attacco dobbiamo concretizzare le buone difese. Dobbiamo correre e alzare il ritmo tutte le volte che possiamo. L’unica pecca fino ad ora è data dalla percentuale dei tiri liberi” aggiunge Diana. Spazio anche ad una considerazione individuale su Luca Possamai, in particolare sulle sue ultime due partite, in cui ha dovuto ricoprire il ruolo da titolare vista l’assenza di Giovanni Vildera, che sarà invece regolarmente a disposizione per la sfida di domenica: “Luca ha disputato due ottime prestazioni, è un giocatore in fase di crescita e di maturazione. Siamo molto contenti del lavoro che sta facendo. È cresciuto molto rispetto all’inizio di stagione scorsa. Nelle ultime due partite con l’assenza di Giovanni ha avuto più spazio ed è stato bravo a cogliere l’opportunità e l’occasione. Ha tutte le potenzialità per rimanere su questi livelli”, aggiunge il tecnico. Il coach ha poi fatto punto sulla situazione degli infortunati, sottolineando come, oltre al recupero di Vildera, anche Tiby abbia ripreso ad allenarsi, mentre Filoni sta ancora smaltendo la botta al quadricipite rimediata domenica scorsa.

Ladies Libertas Livorno – Sull’altro fronte, le ragazze di coach Luca Andreoli sono chiamate ad affrontare in trasferta il fanalino di coda del campionato Costa Masnaga, che in questo momento si trova in fondo alla classifica con 0 vittorie in 5 partite: “La sosta ci ha dato la possibilità di recuperare Vivien Borondy, dopo l’infortunio subito a Campobasso. Costa è una squadra giovane, che vive di alti e bassi in un campionato molto complesso come quello in cui ci troviamo. Evans è una giocatrice che nella sua carriera ha tirato spesso con il 45% dal tiro da tre. Ci siamo allenate bene abbiamo avuto una settimana di recupero per chi aveva bisogno. Gilli è tornata ieri, è pronta per domenica. Dovremo farci trovare pronti in difesa e attaccarle nel modo giusto. Il tecnico ha inoltre analizzato le caratteristiche di Costa Masnaga, sottolineando gli aspetti che rendono la squadra lombarda un’avversaria insidiosa: “È una squadra molto atipica, perché ha un playmaker molto grande, spesso il loro pivot gioca come portatrice di palla. Dobbiamo essere pronti a giocare questa partita e stare attenti perché loro sono una squadra che in ogni momento può tirare da tre punti. Il fatto che abbiano indisponibile una straniera può rappresentare un’occasione per dare più minutaggio alle loro giovani. Sappiamo benissimo quanto sia importante vincere domenica per cercare di portare a termine il nostro obiettivo di metà campionato di qualificarci per la Coppa Italia“, conclude coach Andreoli. Due partite fondamentali questo fine settimana, per dare continuità agli ottimi risultati raggiunti finora e per confermare quanto di buono fatto in questa prima parte di stagione.

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