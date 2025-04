Libertas, al Modigliani Forum arriva la Fortitudo

Cambia il campo di gioco (il Modigliani Forum e non il PalaMacchia), cambia la collocazione oraria (le 18,30 di domenica e non le 18), ma non la voglia della Libertas di proseguire il trend positivo delle ultime settimane. Gli amaranto si apprestano a chiudere la stagione regolare contro la nobile decaduta Fortitudo Bologna. L’occasione è propizia per affinare la preparazione in vista dei playout. La LL, infatti non ha praticamente nulla da chiedere a questa partita: è sicura di godere del beneficio del fattore campo nella fase degli spareggi-salvezza e attende solo di conoscere l’avversario da affrontare e che sarà uno tra Nardò e Vigevano. La sfida alla ‘F’ reduce da quattro sconfitte consecutive e delusa da una stagione con poche luci e tante ombre, costituisce un test probante per Buca, Fantoni e Italiano che dovranno vedersela con gli americani Gabriel e Freeman. Attenzione anche ai big Aradori e Cusin: talento ed esperienza al servizio della squadra di Caja. Come detto, palla a due alle 18,30 con arbitri Foti, Nuara e Pecorella.

